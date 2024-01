Veinticinco artistas avilesinos del Bellas Artes volverán a casa este noviembre

Entre noviembre "y probablemente marzo o abril del año que viene" la sala de exposiciones de la Casa de Cultura y el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) acogerán una muestra de veinticinco artistas avilesinos del siglo XX cuya obra custodia el museo de Bellas Artes de Asturias.

Esta institución cultural inicia este trimestre un proceso de ampliación que deberá estar concluido "el 31 de octubre de 2025", señaló Alfonso Palacio, el director de la prestigiosa institución cultural asturiana. He aquí la razón principal de enseñar los tesoros artísticos con que cuenta el museo público: "Para nosotros es muy importante, en este tiempo que se nos avecina de obras, sacar nuestra actividad fuera de nuestros muros", destacó Palacio.

El director del museo, la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso;la directora de la Factoría Cultural, Anabel Barrio; y el futuro comisario de la muestra, Ramón Rodríguez, estuvieron recorriendo los posibles escenarios para la gran muestra de artistas avilesinos. Alonso destacó que "será la primera que se organiza algo así y del modo en que lo planeamos"; es decir, autores avilesinos, escenarios avilesinos. "Hacemos otro tipo de exposiciones, como las que llevamos organizando en Castrillón, pero es otra cosa: muestran nuestras últimas adquisiciones", apostilló Palacio.

Para el director del Bellas Artes, la exposición que preparan el Ayuntamiento y la institución que encabeza es "muy ambiciosa", irá acompañada de un catálogo "que permitirá poner en valor no sólo los fondos que tiene el museo de artistas avilesinos, si no el propio arte hecho por avilesinos en este siglo XX".

Tanto Alonso, como Palacio, como, asimismo, Rodríguez, ven necesario dividir la muestra en dos espacios para que las piezas enseñen su valor en toda su extensión. "El espacio más adecuado es el CMAE, pero casi con toda seguridad utilizaremos también la sala de la Casa de Cultura; es decir, reservaremos dos espacios complementarios", indicó Alonso. "La sala de exposiciones es muy céntrica, la gente viene aquí y aquí descubre que hay una continuidad", añadió la responsable política. "Aunque el propio museo puede ser la tercera sede con los Carreño de Miranda", dejó caer el director del Bellas Artes.

Ramón Rodríguez, por su lado, destacó que, a partir del dossier que el Bellas Artes ha preparado con los fondos públicos de artistas avilesinos –naturales de Avilés, subrayaron los responsables de la muestra–, "saldrá una gran exposición". La idea que prefigura la muestra es "traer sólo lo que explique el discurso del arte avilesino del siglo XX".

La Pinacoteca de Avilés "tendrá sus exposiciones" al margen del Bellas Artes

"La exposición en la que estamos trabajando es el germen de una realidad: la de querer seguir estableciendo complicidades con el Bellas Artes", señaló la concejala de Cultura avilesina, la socialista Yolanda Alonso. Respecto de la Pinacoteca de Avilés –una idea que lleva años flotando en el Ayuntamiento de Avilés– dijo la concejala: "Tendrá sus propias exposiciones, que pueden seguir esta u otras líneas", señaló. Mientras ese punto llegue, Palacio explicó que la muestra de los avilesinos de este final de año tendrá obra de "veinticinco pintores, escultores y fotógrafos; dentro de los pintores tenemos una sección de dibujo muy importante", aclaró Palacio. "Los de Luis Bayón, por ejemplo, que es el artista que cuantitativamente está más representado en nuestras colecciones", aclaró el director del Bellas Artes. "La idea es recuperar nombres como el de María Galán, anterior a la época del crítico José Francés. Esto va a servir no sólo de exposición de una serie de artistas avilesinos –los que todo el mundo más o menos conoce– si no de revisión de aquellos que son muy poco conocidos. Lo que es una pena es que el museo no tenga obras de todos los artistas avilesinos, sobre todo, los que estaban bajo el manto protector de José Francés", concluyó Rodríguez.