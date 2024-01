Los monitores de la Fundación Deportiva sopesan ir a la huelga

«Llevamos sin una subida de sueldo desde hace diez años, y ya toca». Esta es solo una de las reivindicaciones que hacen los monitores deportivos de la contrata de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés. Y es que desde 2014 no se ha vuelto a revisar su convenio, a lo que se suma la falta de ropa de trabajo o de formación, algo que colma el vaso de su paciencia.

«No están cumpliendo nada de lo firmado», lamenta Jessica Villamayor, de Comisiones Obreras, que relata alguna de las malas prácticas que aplica la empresa. «Aunque las pidamos no nos dan las nóminas, no se imparte formación para dar los cursos que impartimos... Siempre es lo mismo», señala. Y no solo eso. Nadie de la plantilla está contratado a jornada completa, lo que hace que los sueldos sean más reducidos. Además, no se abona la antigüedad a todos los trabajadores, no hay un plan de prevención de riesgos laborales, no se pagan los desplazamientos a los diferentes centros de trabajo... «La gente está ya muy cansada», confiesa la sindicalista avilesina.

A pesar de que Villamayor ha intentado ponerse en contacto con la empresa para negociar una solución, la respuesta hasta ahora, según asegura, siempre ha sido el silencio. «Durante los dos años que llevo en Comisiones Obreras he intentado hablar con ellos cada poco y no han respondido a ninguna de mis solicitudes», indica la sindicalista.

Toda esta situación ha producido el hartazgo de la plantilla, que se plantea ir a la huelga. «Va a ser el siguiente paso. Durante los próximos días tendremos una asamblea y debatiremos las medidas a tomar. Después de tanto tiempo sin contestarnos la huelga es una de las opciones que sopesamos», sentencia Villamayor.