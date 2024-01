Los vecinos de El Pozon, en pie de guerra por falta de aparcamiento

Los vecinos de El Pozón están en pie de guerra. Las obras de reurbanización y asfaltado han supuesto la eliminación de aproximadamente una veintena de plazas de aparcamiento en la calle Luis Núñez Cuervo y Bernardino Guardado. "¿Qué quieren, que llevemos los coches a hombros para casa?", se quejaba una vecina. "El que haya decidido esto tiene la cabeza cuadrada, porque en esta calle cabe un camión", decía otro.

Juan Dos Santos es vecino de la zona y explica que la calle Luis Núñez Cuervo era de doble sentido y se aparcaba en uno de los lados. "Ahora resulta que la han puesto en un sentido único y no se puede aparcar", denuncia. "¿Qué necesidad tenían de hacer esto. Es molestar a los ciudadanos, no buscar maneras de mejorar", apuntó otro.

Las protestas son constantes. "Pintaron el lunes y el martes a primera hora estaba aquí la Policía Local mirando a ver si había coches aparcados. Es una vergüenza", coinciden los vecinos. Y es que en esa zona del barrio de El Pozón no se habla de otra cosa.

"Resulta que en algunos edificios se paga la contribución altísima porque están calificados como zona residencial. ¡En El Pozón, que es un barrio de las afueras de Avilés! Y pagamos viñeta por los coches como todo el mundo. Y ahora resulta que ni siquiera podemos aparcar. ¿A dónde quieren que vayamos a dejar los coches, a La Luz? Pues si todo el mundo sabe que allí tampoco se puede", protestaba airado otro vecino que prefirió mantener el anonimato.

Las quejas no se quedan ahí. En la calle Bernardino Guardado solo se ha arreglado una parte, porque está sin asfaltar el final del tramo, donde se encuentra el local de la asociación de vecinos. "¿Por qué? Pues nadie lo sabe. Aquí no se explica nada. Estábamos tan contentos por las obras, porque hacía años que no se arreglaba nada aquí y estaba la carretera hecha un desastre, y cuando nos levantamos el martes nos encontramos con esto. Alguien en el Ayuntamiento será responsable y tendrán que volver a dejar aparcar", afirmó Juan Dos Santos.

"Va a ser difícil, porque mira lo que están haciendo en Avilés, que están quitando todos los aparcamientos", razonó otro residente de la zona.

Los trabajos de asfaltado comenzaron el pasado mes de octubre y la actuación permitirá la mejora de la movilidad para los vehículos desde la calle Santa Cecilia y la salida por Santa Teresa, afirmaba el Ayuntamiento.