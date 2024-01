"Es desesperante", claman los afectados por los atascos en hora punta en el San Agustín

"Es desesperante". Es la frase más repetida entre los cientos de personas que de lunes a viernes, entre las 11.00 y las 13.00 horas, tienen que acudir al Hospital San Agustín de Avilés y deben hacerlo en coche. En esa franja horaria la tarea de aparcar es toda una odisea que pone a muchos al borde de los nervios, porque la cola de vehículos para entrar en el estacionamiento subterráneo puede alargarse en ocasiones hasta medio kilómetro –entre el acceso al parking y la gasolinera cercana al hospital– y por tiempo indeterminado: los coches logran entrar cada vez que se libera una plaza, algo que puede ser en pocos minutos o llevar mucho más tiempo.

Ejemplos de desesperación y malestar se cuentan a pares entre los afectados, de todos los perfiles: pacientes que acuden a consultas externas, familiares o amigos que llegan para visitar a los hospitalizados, trabajadores que no encuentran plaza en su aparcamiento, sin olvidar a los acompañantes de los que acaban en urgencias y que tienen prisa por llegar al centro para conocer su estado.

"Es horrible como te pille en torno a mediodía", describe un afectado. "Además no es cuestión de usar el autobús, porque muchos venimos de fuera de Avilés y no nos sirve. Aparte que si tienes que venir a urgencias con alguien lo primero que haces es echar mano del coche".

Los atascos en torno al mediodía desesperan sobremanera a los que acuden a consultas externas, con la cita programada y el temor a perderla –ha habido casos– por no llegar a tiempo, atrapado en el coche. El agobio de los que acuden a visitar a los pacientes ingresados radica en que el almuerzo se sirve poco después de la una: para estar en hora y no quedar atrapado en la cola hay un truco, pero requiere tener tiempo, claro. "Plantarte aquí a las once y media. Antes de las doce todavía se libra. Luego es imposible", explica un hombre que suma más de un mes con un familiar hospitalizado en el San Agustín.

El centro cuenta con vigilantes que procuran agilizar la circulación en las horas más problemáticas. La tarea principal es evitar colapsos por coches mal aparcados de personas que acuden a dejar o recoger a gente o a hacer trámites de minutos. No es fácil mantener la carretera despejada cuando hay caravana para entrar en el subterráneo, más si se junta el paso de un autobús o, lo más normal, ambulancias.

La cuestión es que "algo hay hacer", claman unos y otros. En ocasiones se ha propuesto un terreno exterior, cerca del antiguo aparcamiento del San Agustín antes de la reforma de hace 20 años, como una opción para dotar de más plazas al hospital. También hay un plan para reforzar el transporte público con el centro hospitalario, que queda a las afueras de la ciudad, en la otra punta de la estación de autobuses. Todo está en el aire, mientras a diario cientos de usuarios sufren un calvario para aparcar. "No entendemos cómo tratándose además de un hospital no se hace un esfuerzo por arreglarlo. Aquí se viene por obligación y si encima está el obstáculo de no poder aparcar a tiempo, mal vamos", claman los afectados.