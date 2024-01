"Una buena manera de fotografiar es preguntarse si lo que hacemos es justo o no"

El fotógrafo francés Mathieu Pernot inauguró ayer su exposición "Documento/Monumento" en el Centro Niemeyer, una muestra de su trabajo durante tres décadas y en la que enfoca su objetivo hacia las comunidades gitana, los refugiados, la inmigración y los efectos de las guerras.

–¿Ha cambiado su mirada después de treinta años?

–La fotografía ha cambiado mucho desde que empecé. En mi época no existía el digital y era otra forma de ver el mundo. Esta revolución tecnológica ha cambiado mi forma de trabajar, pero mi forma de fotografiar no lo ha hecho. Me gusta mirar desde fuera, sin intervenir, sólo mirando sin cambiar nada de lo que veo. Todo lo que se expone existe fuera de mi mirada, sólo fotografío lo que pasa ante mí.

– ¿Qué significado tiene para usted "Los Gorgon"?

–Antes que una historia fotográfica es una historia humana, de un encuentro con unas personas que ahora son parte de mi familia. Cuando comencé el trabajo no tenía la idea de hacer un proyecto tan largo. Con los años, tras un parón de una década y de volver a encontrarme con ellos, decidí reemprenderlo. Me di cuenta de que lo bonito y la fuerza del proyecto es el tiempo que pasa, el cambio de los cuerpos y el hecho de que sólo se trata de hablar de personas, miembros de una misma familia. No es un trabajo de una comunidad, sólo mi experiencia con una familia.

–¿Cómo logra no caer en la caricaturización de colectivos discriminados?

–Para mí es importante recalcar que sólo se representan a sí mismos. El trabajo no tiene otro objetivo. Cuando era joven hacía fotos más duras porque era la realidad de entonces. Con el tiempo he ido haciendo fotos como quien las hace para el álbum familiar. La elaboración ha cambiado y mi forma de trabajar también. No hay una forma correcta de hacer fotos y si existe no sé cuál es, pero una buena manera es preguntarse si lo que hacemos es justo o no.

–¿Por qué decidió incorporar fotografías del álbum familiar?

–Cuando retomé el proyecto, me encontré un hueco de diez años en el que todo había cambiado y decidí pedirles fotos de esa época. Es algo que me gusta mucho porque hay muchos puntos de vista distintos. Me parece importante, pues una vida no se retrata de una sola forma, ya que las circunstancias cambian y hay diversas miradas.

–Sus proyectos son una muestra del trabajo a fuego lento.

–Hago temas relacionados con la actualidad, pero no en el momento justo de la acción, voy posteriormente. La foto no se publica al día siguiente y me permite tener más tiempo para quedarme y pensar a largo plazo. Son todos trabajos personales porque me interesan y tengo el lujo de disponer de tiempo para ello. Hay ocho años de derribos, 30 años de una familia... Todo se hace con tiempo.

–Como a Diane Arbus, algunos le definen como el fotógrafo de los marginados. ¿Pero cómo se describe usted?

–Hago fotos en el margen de la sociedad, de las personas que viven en las afueras. Para mí no son marginados, son víctimas de una situación. Nunca he intentado definirme porque a veces la gente me pregunta si soy reportero, artista, documentalista... Siempre digo que hago fotos. El hecho de definir una práctica me da la sensación que es asociarla a una palabra que no es justa. Disfruto viendo lo que la fotografía me enseña del mundo.

–Comentaba que en sus inicios sus imágenes eran más duras. ¿Qué influencias tuvo?

–Hay cosas que fueron muy importantes para mí aunque hago trabajos diferentes. Aprendí con Josef Koudelka, pero soy más de una linea relacionada a Eugène Atget, Walker Evans, August Sander... Una fotografía documental que tiene que ver con un estado de fragilidad del mundo. Es una forma de documentar lo que se ve pero que está a punto de desaparecer.