Meléndez: "Nos vamos a poner al servicio del Festival de Gijón, del Avilés Acción y del Celsius"

El doctor en Historia del Arte y profesor en la Universidad de Oviedo Enrique Meléndez (Badajoz, 1991) es el nuevo director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés. Por esa razón atiende por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA y se desarrolla la conversación que viene a continuación.

–Vamos a empezar conociéndonos. Usted es profesor ayudante doctor en el departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.

–Eso es. Lo soy desde septiembre de 2021. Entonces gané aquí una plaza y me vine a Asturias.

–Porque usted es extremeño.

–De Badajoz.

–No lo puede ocultar.

–(Risas) Sí, sí.

–¿Por qué Asturias? Se ha formado en Andalucía, en Extremadura... pareciera que tenía más vínculos con el sur que con el norte.

–Al final, en nuestro trabajo una de las cosas que se busca también es la movilidad. Presenté mi candidatura en varios lugares en España y el primer sitio del que me llamaron fue Asturias; de aquí, de la Universidad de Oviedo.

–¿Cuáles son sus asignaturas?

–En este primer semestre he dado la asignatura de Historia del Arte Español para el grado de Musicología, he dado también la asignatura de Fuentes y Teoría del Arte Moderno Contemporáneo, esto ya para el grado de Historia del Arte. Y luego doy algunos créditos sueltos de otras asignaturas. También doy clase en el máster. Allí es donde tengo la oportunidad de dar una asignatura vinculada al cine, además de otras más ligadas, digamos, a la empleabilidad del alumnado, a las herramientas de investigación y, aparte, la función educativa de los museos.

–Según tengo entendido, también trabajó en un museo como vigilante.

–Sí. Tras defender la tesis, que fue en 2019, conseguí un contrato de la Universidad que se llama contrato-puente para recién doctores hasta que les salga alguna otra oportunidad laboral y, efectivamente, me salió la oportunidad de poder trabajar en los museos de la Junta de Extremadura y allí estuve hasta que me llamaron de Asturias.

–¿En qué museo?

–En el Museo Provincial de Cáceres.

–Su especialidad es el Patrimonio.

–Me doctoré con una tesis en torno a las enseñanzas artísticas, quiero decir que mi primera línea de investigación fue la historia de las enseñanzas artísticas. En concreto, en Extremadura, pero, bueno, al fin y al cabo, lo tienes que estudiar en general, en todo el mundo. Las otras dos vías en las que me he estado especializando han sido la de paisaje y cine, es decir, el papel que juega la arquitectura, los paisajes naturales, la vinculación también con el patrimonio y el turismo a través de la gran pantalla. La tercera línea de investigación es la de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio, tanto en el ámbito educativo como en la divulgación o la investigación. Estas son las tres líneas que manejo.

–Me ha llamado mucho la atención un artículo suyo en que relaciona Pokémon Go con el arte y la ciudad. O el apocalipsis zombi.

–Al fin y al cabo ya no hay una ultraespecialización en una única disciplina por así decirlo. Se valoran perfiles más diversos. Yo, que trabajo temas de educación y nuevas tecnologías, estuve investigando en su momento las posibilidades que había en la aplicación de Pokémon Go o cualquier otra tecnología de geolocalización para la enseñanza del patrimonio, para que la gente se acercara a él. Lo que tenemos que hacer desde la Universidad es precisamente integrar todas estas vías para que el patrimonio sea más accesible.

–Me viene a la memoria aquello que hubo hace tiempo: el Second Life.

–La idea es el "geocaching": ir a un espacio, encontrarte un objeto que ha dejado otra persona y decir que he estado ahí. El Pokémon Go se sirvió de la geolocalización y lo que he hecho es estudiar cómo algunos museos, institutos o centros de formación en general habían integrado las posibilidades de desplazar a la población de un punto a otro para recoger las recompensas dentro del juego con la posibilidad de poder aprovechar para establecer una serie de rutas musealizadas.

–¿Y el apocalipsis zombi?

–Esto vino a raíz de unos compañeros que pertenecen a un grupo de investigación que lidera un profesor de Sociología de la Universidad Complutense. Surgió un congreso que en su momento estaba en Extremadura, pero ahora ya la sede ha ido cambiando de sitio. Bueno, a raíz de eso surgió un grupo de investigación sobre las distopías. Yo lo que hice fue aproximarme a través del cine, primero las películas más ligadas al apocalipsis: ¿Qué recursos utilizan para presentárnoslos? Las iglesias destruidas, los tanques abandonados, el papel del periódico siempre como volando. A raíz de eso poder trabajar en la construcción del futuro a través de la arquitectura. "Metrópolis", "Blade Runner", "El corredor del laberinto", "Los juegos del hambre"...

–Justo en Avilés hay un festival dedicado a todo esto.

–Además famosísimo. El Celsius 232 es un festival que teníamos siempre mis compañeros y yo en el radar.

–Acaba de llegar a la Cátedra de Cine. ¿Han tomado ya alguna decisión?

–Analizamos la labor que hizo la compañera saliente, la profesora Diana Díaz: una labor intachable. Ha permitido consolidar la Cátedra de Cine en el año 2023. Ese era uno de los objetivos que se había planteado la Cátedra: consolidar, poner en el mapa y hacer partícipe a la población. El objetivo que tenemos ahora es, principalmente, continuar. La idea que tenemos no es desviarnos del camino emprendido por Díaz. Me incorporo a este proyecto para no romper la trayectoria. Ahora toca analizar, ver lo que funciona y qué podría funcionar mejor. Y luego tenemos otras dos líneas muy claras.

–Dígame.

–Buscar la oficialización de alguna de las actividades que hagamos: hablo de incorporar algún tipo de microcredencial, certificados que tengan ese carácter de oficialidad. La tercera línea es ponernos a disposición del Festival de Cine de Gijón, del Avilés Acción, del Celsius.

–¿La Universidad de Oviedo tiene que contar con un grado de Cine?

–Con la situación demográfica que tenemos no es el momento de abrir nuevos grados como este de Cine. La oferta en España es bastante variada y creo que apostar por los estudios no funcionaría: no creo que tuviera una suficiente respuesta social, no por falta de interés, sino porque no tenemos estudiantes.