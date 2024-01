El grupo hard rock "Zålomon Grass" se subirá al escenario del Factoría Sound de Avilés el próximo sábado, 3 de febrero. Las entradas para el concierto, a las 21.00 horas, están a la venta en la web "uniticket" y en la taquilla de la Casa de la Cultura a 10 euros.

La actuación de la banda viguesa proyecta hacia un electrizante cruce de espacio-tiempo, setentero y actual. El guitarreo portuario de los Zålomon atraca en Avilés cargado de aventura espacial esculpido por Gabriel Mckenzie (guitarra y voz), Mauro Comesaña (batería y voz) y David Rodd (bajo y voz) su álbum "Space Opera" (2023).

Este disco es el cuarto trabajo de estudio del trío que juega con seguridad sus bazas de blues teñido de rock progresivo y psicodelia. Autoeditado, lo grabaron en Santander en los estudios Guitartown Recording de Muriedas, producido bajo la batuta de Hendrik Röver (Los Deltonos), viejo conocido de la parroquia del Factoría Sound.

En su primer disco, "The Four Track EP en Radar Estudios", los vigueses ya demostraron su marcada personalidad, que se traduce en melodías con matices analógicos y un sonido único cargado de todo el espectro de posibilidades que ofrece el buen rock and roll, desde el estilo más clásico al más vanguardista. Sus letras también muestran una gran atracción por el cine de ciencia ficción de serie B de los 70 del siglo pasado, y es que ellos mismos han rodado una película experimental de producción propia.