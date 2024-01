"Ser empresario en el medio rural implica dificultades: eso debe cambiar"

Alberto Tirador (La Laguna, Illas, 1957) es alcalde de Illas desde 2007, siempre, además, con mayoría absoluta. Este extrabajador de Arcelor Mittal –lleva jubilado unos años– entró en el Ayuntamiento en 1991, entonces le tocó liderar la oposición a su antecesora en el cargo, Margarita Fernández, cosa que hizo hasta que ganó su primera convocatoria electoral. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su redacción avilesina: en un rato tiene que coger el coche.

–Uno de los objetivos que se había planteado era llevar más gente a Illas, pero las conexiones informáticas no ayudan.

–Es una paradoja, porque Illas sigue teniendo atractivos: por la situación geográfica, porque seguimos siendo un municipio rural más o menos cómodo... esto es una realidad. Sin embargo, hay que mejorar el tema de Internet, que es crucial, pero no sólo Internet. El mayor problema que tenemos es la cobertura móvil: es cada día más deficiente. Va a peor, en vez de ir a mejor. Elevamos quejas a la dirección general de Telecomunicaciones. No puede ser esto.

–O sea, que no funcionan los móviles.

–No funcionan los móviles y, además, ahora está pasando algo todavía más preocupante: Telefónica está avisando a los clientes de que va a quitar el cobre y que los va a dejar sin cobertura. Te dan la opción de la cobertura de satélite, pero donde no la tienes o es deficiente... El problema es que tenemos muy mala cobertura móvil, pero mala, mala, mala.

–Tras la pandemia se empezó a decir que el campo era el paraíso para vivir y trabajar. ¿Esta circunstancia se ha materializado en Illas?

–Sí, sí. Digo que la cobertura es deficitaria: la tenemos, pero funciona mal. Sucede, sin embargo, que la red de fibra ancha está prácticamente extendida en el concejo, pero el problema que tenemos con las operadoras es que esa fibra está, pero la población no se puede conectar a ella: faltan las cajas de distribución... no sé qué problemas hay ahí. La red está, pero luego vas a conectarte y te dicen que está en aquella casa y tienes que pedir permiso para que puedas tirar cable. Además, tiran un cable para cada casa así que al final montan un tendedero y llegan las negativas. "Dejo que pase uno, pero no diez". Así que queda bloqueada: pasas por delante la red de fibra, pero no te puedes conectar.

–¿Cómo se rompe esto?

–Sería sencillo: cuando antes Telefónica era una empresa pública, prestaba el servicio siempre; ahora que es una empresa privada, simplemente va a la rentabilidad. Tiraron las grandes líneas, cumplieron los objetivos, pero nos dejaron a medias. Pueden decir: "En Illas ya está la fibra óptica". Sí, es verdad, pero si luego no te puedes conectar a ella. ¿Qué más da que esté? Era como aquellos pueblos de Castilla que cruzaban las torres de alta tensión, pero ellos se seguían iluminando con una vela. Mire, otra paradoja. Hay un plan –el Único, que también ejecuta Telefónica– por el cual van a llevar la fibra óptica a lugares de Illas donde no vive nadie: un proceso, además, que va a ser carísimo.

–¿Por ejemplo?

–Rozaflor. Tú vives en La Peral y tienes dificultades para conectarte, pero en cambio van a llevar la fibra a Rozaflor para que no se conecte nadie. Son las cosas de las subvenciones del Estado. Cumplen los objetivos: tienes fibra en todo el municipio. Sí, pero qué más da.

–Y aún y todo, Illas recibe nueva población.

–Las conexiones tecnológicas mejorarían la recepción de nuevos vecinos. También es cierto, que los que teletrabajan en Illas, teletrabajan. Con dificultades, pero lo hacen. Aunque vengan nuevos vecinos a Illas, tenemos el problema de que también está muriendo mucha gente. O sea, que al final romper la barrera poblacional es algo que sigue resultando difícil. Eso sí, tenemos muchos nenos: vamos a tener que abrir un nuevo colegio, para septiembre está la escuelina...

–¿Cuántas plazas va a tener?

–Depende de la demanda que exista. Es un dato que todavía no conocemos. Eso sí, sale con una unidad, que podría ampliarse a dos si fuera necesario.

–¿Y qué me dice del segundo colegio?

–Estos días atrás hemos estado con el Principado para decidir cómo vamos a hacer con el nuevo centro.

–Sabía que habían cedido el suelo para se pudiera construir.

–Compramos el suelo, tenemos el compromiso del Gobierno del Principado de ejecutar la obra. Ahora estamos en esa fase de negociaciones, tramitando esa cesión del suelo.

–O sea, que no sabemos cuándo se inician las obras ni nada.

–No. Estas semanas tuvimos una reunión: tenemos que corregir algunas cosas, historias de trámites. Bueno, lo lógico es que arranque este año.

–Y entre esta nueva población que llega nueva, extranjeros también.

–Pocos, aunque van llegando de fuera.

–¿Cómo oyen hablar de Illas?

–Son gente que pasa en Illas las vacaciones y descubre que le gusta el sitio, le gusta el terreno y se queda. Sí, sí, básicamente es eso. No sólo extranjeros, también de otros lugares de España. Es verdad que la mayor parte de la gente que fija en Illas su residencia es de la comarca, pero luego hay un porcentaje pequeñito que viene de fuera de Asturias. Hemos detectado gente que viene del sur –el número no te dice nada, pero llama la atención–. El cambio climático, ya sabe.

–Decía el otro día que faltaba empuje a la industria alimentaria.

–Sí. En Illas hay dos fábricas de quesos: la del Gorfolí y la de La Peral, que llevan ya muchos años: una cien y la otra, unos pocos meses. Luego también hay una envasadora de miel. Sí, sí, cuesta arrancar y para que eso pase tienen que cambiar las normas urbanísticas del Principado. Ser empresario en el medio rural ya implica una serie de dificultades, pero luego te encuentras con un muro de problemas. Eso debe cambiar

–Explíqueme.

–De igual manera que es muy fácil instalarte en un polígono industrial, en el medio rural es dificilísimo: limitaciones del suelo en que puedes producir, de las superficies. Las normas del Principado constriñen la capacidad del Ayuntamiento para facilitar la creación de fábricas como estas de las que venimos hablando. Estamos en Illas en una modificación puntual del Plan Urbano para tratar de flexibilizar todo esto, para dar facilidades a la instalación de este tipo de instalaciones. No hay problemas para las pequeñas cosas, pero sí –y muchos– cuando quieres hacer algo más superficie.

–¿De qué vive Illas?

–Al final, de la industria de la comarca: de Arcelor, de Azsa...