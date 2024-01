El PP carga contra el gobierno por el empleo: «Avilés sigue a la deriva»

El PP cargó ayer contra el gobierno local de Avilés tras analizar los datos de contratación de 2023 del Servicio Público de Empleo de Asturias, el Sepepa. «La realidad es tozuda y los datos oficiales se empeñan en demostrar que Avilés sigue a la deriva gracias a las políticas que desde hace años lleva a cabo el gobierno socialista avilesino, ahora socialista progresista de izquierdas como se hacen llamar tras firmar una coalición entre PSOE y Cambia Avilés», afirma Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal del PP, que de acuerdo a las cifras de empleo observa que Siero «está muy cerca de superar a Avilés y quitarle su puesto como tercera ciudad de Asturias». «Siero nos pisa los talones», señala la también diputada nacional que dejó claro que «Siero crece en población, nos supera en la captación de empresas y era esperable que lo hiciese también en los datos referentes al empleo». La mayoría de los contratos en 2023 fueron temporales, hubo 9.917 en Avilés y 10.819 en Siero, en cuanto a los indefinidos 6.654 se registraron en Avilés y 4.824 en Siero. Otra de las variables son los fijos discontinuos, que en Avilés fueron 2.055 y en Siero, 559. En total, Avilés registró 16.722 contratos y Siero, 16.624.

«Cada vez que conocemos un dato oficial siempre es radicalmente opuesto a la cantidad de anuncios, noticias y cortinas de humo del gobierno local. Los mensajes gubernamentales ocultan una triste realidad de la situación en nuestra ciudad, que vemos que sigue a la deriva, que no tienen ningún objetivo a cumplir y que no sabemos qué modelo representan», criticó Llamazares, quien no prevé «ninguna» acción del gobierno local para «contrarrestar esta situación».

Por ello, la portavoz del PP exigió al gobierno que ofrezca «datos reales». «No podemos más que manifestar una vez más nuestra tristeza y preocupación en la que está nuestra ciudad y por la deriva que nos espera atravesar los próximos años», lamentó.