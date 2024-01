Las reformas del Muelle y la Merced sacan a 2,3 millones de vehículos del centro de Avilés en un año

Peatonalizar las ciudades tiene un impacto directo económico en los barrios. Un ejemplo de ello la ciudad alemana de Nuremberg: en 1971, un promedio de 65.000 peatones visitaban el centro de la ciudad. En 1972 se peatonalizó la zona y para 1990, la media de peatones había aumentado hasta 160.000 personas diarias. La realidad en el caso del tráfico rodado es la contraria: los vehículos comienzan a desaparecer de la trama urbana cuando el centro se peatonaliza. Sucede en Avilés, que en el último lustro, tras las intervenciones realizadas en el entorno del parque del Muelle y la recién finalizada en la plaza de la Merced han venido a alejar los turismos de esas zonas. Tanto es así que la intensidad del tráfico ha bajado en estas zonas junto con el entorno de la calle Jardines, Fernández Balsera y Doctor Graíño en 2,3 millones de vehículos en solo un año.

La reforma del área de Emile Robin, junto al parque del Muelle, ha sacado del triángulo de Llano Ponte, la calle del Muelle, y el cruce de la Muralla 2.151.012 vehículos desde 2019 hasta 2023. Las investigaciones señalan que, si bien las peatonalizaciones logran incrementar la actividad comercial de los negocios, también indican posibles alteraciones como la desaparición de los establecimientos tradicionales. La restauración y la hostelería han ganado nuevos negocios estos años en el área de la plaza del Pedro Menéndez, la última de las intervenciones para rematar la obra del parque del Muelle. A cambio, el tráfico también ha cambiado de tendencia y dejaron de pasar por la zona entre 2022 y 2023, cuando se completaron todos los trabajos, cerca de un millón de vehículos: 980.620 en cifras absolutas.

Es conocido también que los ciudadanos prefieren entornos peatonalizados a uno orientado a vehículos para las actividades de consumo local. También han detectado los investigadores de las nuevas tendencias en entornos urbanos que, dependiendo del tipo de establecimiento, el beneficio de la peatonalización era mayor, siendo los cafés y restaurantes la categoría más beneficiada. Coinciden varios expertos en Análisis Económico de la Universidad de Alcalá que si la peatonalización se realiza favoreciendo la accesibilidad, aumenta el tránsito de personas y, si además son zonas con atractivos turísticos, aumenta el valor de la localización, con lo que puede alterar el valor de las rentas. Porque, según las mismas fuentes, donde hay barrios que se ponen de moda y aumentan su atractivo, cambia el perfil de renta de sus habitantes y se acaba por ‘expulsar’ a los residentes más antiguos. No ha sucedido así en el caso de Avilés.

Significativo ha sido también el efecto de las obras en el torno de la plaza de la Merced, que arrancaban con el inicio del mes de julio y finalizaron en su primer tramo este enero, a falta de algunos remates. Entre 2022 y 2023 dejaron de pasar por allí 826.983 vehículos. Su tendencia en el último lustro ha mostrado vaivenes, pues en 2020 sumaba apenas 1.605.000 tránsitos y en un año antes eran 2.353..237, pero tras la pandemia, llegó a subir a cuatro millones y medio de vehículos. Con el tráfico más calmado, fundamentalmente por las obras, cerró 2023 con 3.728.346 vehículos.

Sin salir del centro, el entorno de Las Meanas, en la manzana entre la calle Jardines, Doctor Graíño y Fernández Balsera, el movimiento de turismos ha bajado de los casi cuatro millones de hace cinco años a 2.805.514 en el último ejercicio. Solo entre 2022 y 2023 decreció en medio millón.

Profesores de Economía de la Universidad de Extremadura que han estudiado el fenómeno de las peatonalizaciones advierten de que la sola estrategia de peatonalizar no es suficiente para mejorar la ciudad: debe ir acompañada de otras medidas como la rehabilitación de edificios y las ayudas para modernizar el comercio local. Un informe del Centro de Estudios Andaluces indica que la peatonalización de calles del centro de Málaga y Sevilla favoreció el reemplazo de comercios tradicionales por negocios basados en tiendas franquicia y establecimientos de hostelería. "La clave no es, por tanto, si peatonalizar o no. Más bien cómo", apuntan los expertos.