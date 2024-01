Los coles izan la bandera blanca

Mahatma Gandhi fue un líder pacifista indio que promovió la no violencia y la resistencia pacífica. Los colegios recuerdan cada 30 de enero a esa figura histórica con motivo de la fecha en que fue asesinado. Y para defender la paz, qué mejor que alzar la bandera blanca y reinvidicar el diálogo y el entendimiento como bases para la resolución de conflictos. Noa Herrero García y Alexis Torti Flores, ambos de Quinto curso del Luisa Marillac, lo tenían claro: «Si en vez de tantos bombardeos se hablara, no habría tanto conflicto como hay: no a las guerras». Lo expresaron en El Parche, en la plaza del Ayuntamiento de Avilés, donde los alumnos de este centro concertado de Miranda celebraron el día escolar por la paz.

Los escolares del Luisa Marillac leyeron un manifiesto coral en el que participaron representantes de todas las etapas educativas del centro. Previamente, el alumnado de ESO cantó «Imagine», de John Lennon, un himno a la no violencia y la convivencia pacífica. Después hubo tiempo para el baile mientras sonaba el popular tema de Diego Torres «Color esperanza». Mientras tanto, las banderas blancas, que simbolizan la paz, no dejaban de ondear en El Parche. «Hay que convencer a la gente de que hay que actuar con la paz y no con la violencia», remarcó Noa Herrero. El resto de centros de la ciudad, públicos y concertados, también reivindicaron la paz en sus respectivos centros educativos. Así, por ejemplo, el Enrique Alonso usó su polideportivo para cantar canciones solidarias y pacifistas como «No dudaría», de Antonio Flores, o «Blowing in the Wind», de Bob Dylan, y hacer representaciones teatrales y lecturas dramatizadas para finalizar con una cadena de abrazos. Otros centros pintaron y decoraron murales. El colegio Paula Frassinetti fue uno de ellos. El alumnado hizo una representación gráfica con la palabra «paz» en letras capitulares. Además, los pequeños de Infantil y de Primaria de ese centro llenaron frascos «con deseos de paz». Y así, toda la comunidad educativa de Avilés se volcó con una convocatoria en la que se pide el fin del belicismo desde las aulas, este año con la mente en la Franja de Gaza y Ucrania, los dos principales focos de guerra en la actualidad.