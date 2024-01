IU de Castrillón propone gravar por la basura, pero de forma "progresiva"

Yasmina Triguero, portavoz de IU en Castrillón, ha salido al paso de las críticas vertidas por el gobierno castrillonense. "Izquierda Unida no está en contra de una subida progresiva de la tasa de basura, está en contra de la propuesta del PP y Vox porque no es proporcional a la generación de residuos según la tipología de negocio", apunta la ex alcaldesa. Por eso, desde IU quieren que esa subida sea "de una manera justa y equilibrada en función de la basura generada y esto requiere un trabajo más detallado, realizando una aproximación más ajustada entre generación de residuos y tarifa, aunque esto suponga un número mayor de epígrafes". "Deben proporcionarse por la vía de las bonificaciones posibilidades para las familias más vulnerables, incluso bonificando a quienes hagan una gestión eficaz de los residuos", sentencian desde la oposición.