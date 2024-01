El PP rechaza cargar a los gozoniegos un aumento del recibo de la basura del 60%

El Pleno municipal de Gozón, convocado para las 19.00 horas, incluye en el orden del día la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de prestación del servicio de recogida de residuos urbanos, la popularmente llamada "tasa de basura". La posible aprobación de dicha nueva tarifa implicaría una subida aproximada del recibo del 60 por ciento, un incremento histórico y que se relaciona con la necesidad de los ayuntamientos asturianos de actualizar por imperativo legal la tasa para que la recaudación sufrague en su totalidad el coste del servicio. Ante esa propuesta del gobierno municipal (PSOE e IU), el Partido Popular de Gozón anuncia su disconformidad.

Ramón Braña, portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento gozoniego, señala que el incremento de la tarifa "procede de un acuerdo a nivel autonómico entre PSOE e IU que ahora repercute en los ayuntamientos". Sobre ese "tarifazo" que podría darse en Gozón, Braña dice que se encuentra vinculado a la forma en que se lleva a cabo el tratamiento de los residuos. En ese sentido, explica que el precio de 40 euros por tonelada recogida se sitúan en el supuesto más alto. "Si se realizase otro tipo de procesamiento, el coste sería más bajo", argumenta el portavoz, que incide en que desde el grupo municipal popular no se entiende que ante una tasa disuasoria "cuyo objetivo es que se recicle" no se haya presentado ninguna propuesta en ese sentido. "Sólo se habla del incremento de la tasa, con lo que no estamos de acuerdo", afirma Braña. El aumento de la tasa de basura en un 60 por ciento está muy por encima de los planteados en Avilés y Castrillón, un 20 y un 31 por ciento respectivamente.

Ante la posible subida de la tarifa de la basura, el concejal del PP acusa al alcalde de Gozón, Jorge Suárez –uno de los tres representantes de los municipios en la junta directiva de Cogersa– de no defender las necesidades de un municipio como Gozón y otros "territorios pequeños sin recursos económicos". Braña remarca la necesidad de "trabajar en materia de reciclaje" para cumplir con los objetivos europeos, que señalan un porcentaje objetivo del 55 por ciento. "Desarrollemos programas para concienciar a la sociedad", exige el portavoz popular.