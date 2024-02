El PP insta al gobierno de Avilés a compartir con el comercio local los datos disponibles sobre turismo

¿Podría el Big Data (el análisis y tratamiento de datos masivos) ayudar al comercio avilesino a adoptar estrategias que mejoren su ventas? El PP de Avilés cree que sí y por eso ha instado al gobierno local a que comparta con el sector los datos anonimizados que recaba el Ayuntamiento con ayuda de la plataforma digital de análisis turístico que contrató con un coste de 50.000 euros y que, siempre según la formación conservadora, "serían de ayuda para que los comerciantes conozcan el perfil y la tipología de los visitantes, así como sus necesidades". A juicio de la concejal del PP Encarna Quesada, privar al comercio avilesino de esos datos estadísticos es "despilfarrar el dinero que se ha gastado en la plataforma digital".

Esta petición del PP viene acompañada de una crítica severa a la acción del gobierno bipartito en materia de promoción comercial. La concejala Cristina Fernández del Viso arremete contra la "pasividad" del PSOE y Cambia, "empeñados en desarrollar campañas y medidas obsoletas que, a todas luces, no ayudan en nada a un sector que avanza a duras penas por una senda en la que l cierres de negocios superan a las aperturas". Según el PP, "basta escuchar a los comerciantes para saber que las campañas no funcionan, que el cierre los amenaza por la falta de ventas y que los pronósticos no son nada halagüeños". Fernández del Viso asegura que su partido está al tanto de lo que preocupa a los comerciantes porque hace "labor de calle", cosa que duda que pueda decir el gobierno.

Encarna Quesada exige que más allá de conformarse y "vanagloriarse" de las buenas cifras de visitantes que hubo en 2023, ese material disponible que se ha recogido durante el año revierta en favor del comercio para afinar las estrategias de marketing del mismo.