Reclama a un banco 450 euros que se «tragó» un cajero automático de la entidad

Ingresó 450 euros en el banco el pasado 17 de enero a través de un cajero y ese dinero aún no ha llegado a su cuenta. ¿La razón? «El dinero se quedó atascado en la máquina y el banco no se hace responsable, me dicen de muy malas maneras que la solución corre a cargo de una empresa externa, y mientras tanto aquí seguimos esperando quince días después por ese dinero», señaló la afectada. Ha presentado una hoja de reclamaciones, no solo por la situación en sí, sino también por el trato que dice haber recibido en una sucursal de la calle La Muralla.

La denunciante asegura que el banco no le ha facilitado ninguna fecha, ni siquiera orientativa, para poder usar el dinero que ella misma ingresó en su cuenta a través del cajero. «Al final, tuve que tirar de amigos para que me hicieran una transferencia y así disponer de algo de dinero», añadió la avilesina afectada.