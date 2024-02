Cambia mete una marcha más

Se atribuye al antiguo primer ministro del Reino Unido Winston Churchill la frase: "Cambiar no siempre equivale a mejorar; pero para mejorar, hay que cambiar". Y cambiar –en su caso de portavoz– es la decisión que ha tomado Cambia Avilés, la confluencia local de Podemos e IU, para encarrilar una deriva de invisibilización política que ya se tornaba preocupante. La damnificada por el cambio es Sara Retuerto, cabeza de cartel electoral de Cambia, primera teniente de alcaldesa, concejala de Festejos y Licencias Urbanísticas y hasta anteayer, portavoz del socio minoritario del gobierno bipartito avilesino. El elegido para darle el relevo es David García, coordinador local de Podemos y concejal de Deportes y Normalización Llíngüística. No hubiera podido ser otro porque el acuerdo que da solidez a la confluencia de Podemos e IU en Avilés –una rareza en el panorama nacional– reserva ese cargo para los morados.

Desde Cambia se explicó este miércoles al hacer público el prematuro cambio en la portavocía –solo han transcurrido siete meses y medio de un mandato de cuatro años– que el objetivo del mismo es "redistribuir la carga de trabajo para lograr una mayor agilidad en el desempeño de la actividad diaria, fortalecer la cooperación interna y optimizar la eficiencia en la gestión municipal". Tal cual propugna Churchill: "Para mejorar, hay que cambiar".

La versión oficial del cambio en la casa Cambia oculta sin embargo una realidad más áspera, preocupación por el errático rumbo político de la marca y la creencia de que se han cometido errores de principiantes. De todos modos, hay confianza en que se puede enderezar la nave y llevarla a puerto (las elecciones de 2027) con la vela a todo trapo.

"Esto no va como debiera" es frase autocrítica que se escuchaba desde hace semanas en los conciábulos de la izquierda a la izquierda del PSOE, que ante las cuitas de sus socios de gobierno ha optado por ver, oír y callar. Lo que "no va" es mayormente ajeno a la acción de gobierno, que se da por aprobada con alguna que otra salvedad como la pobre propuesta de festejos. Otra vez Sara Retuerto en el foco. En todo caso, nada que no se crea subsanable con más rodaje y más asignación presupuestaria para programar: "No se pueden hacer panes sin harina".

Lo que de verdad ha activado la alarma es el bajo perfil de la organización Cambia en el ámbito de la opinión pública avilesina. Los confluyentes se han quedado mudos desde que están el gobierno, ya sea por un concepto de lealtad mal entendida al PSOE, porque la asunción de responsabilidades municipales ha restado tiempo para otros menesteres o porque no se supo articular una estrategia de comunicación que permita a Cambia ser reconocible y escuchada, más allá de su papel en el gobierno, en los temas candentes que afectan a Avilés.

Para muestra de ese mutis por el foro, dos botones: Cambia solo hizo pronunciamientos políticos de motu proprio en dos momentos de lo que va de mandato, para subrayar su aportación al presupuesto y para hacer ver que, a diferencia del PSOE, es proclive a la remunicipalización de servicios. Cambiar esta dinámica es el objetivo del cambio de portavoz, que no obstante ayer mismo dejó esas funciones en manos del edil Agustín Medina (IU) para explicar el respaldo de la confluencia a la adhesión de Avilés a la red de escuelinas de titularidad autonómica. ¿Una anécdota o lo que sentenció Churchill sobre que cambiar no siempre equivale a mejorar?