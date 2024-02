La crisis del automóvil deja en residual el negocio de parabrisas de Saint-Gobain

La multinacional Saint-Gobain Cristalería tiene dos negocios principales: fabricar vidrio para casas y para automóviles. Estos dos negocios los comercializa bajo las marcas Glass, para los primeros, y Sekurit, para los últimos. Las diferentes crisis del automóvil (la pandemia, la caída de superconductores, la inflación...) han dejado al sector erosionado y eso Saint-Gobain –que actúa como proveedor de servicios de los productores de vehículos– lo viene sufriendo de tal manera que los números cantan: ha pasado de tener 14 plantas de parabrisas en Europa a sólo 8; una de las que se perdió fue la Arbós, en Tarragona, "hermana" de la planta de Avilés. Esta situación la discutieron hace unas semanas la mayor parte de los representantes sindicales en las plantas de la multinacional francesa en el mundo. Y el resultado de la discusión es que, aseguran los sindicalistas, el negocio de los parabrisas se encamina a la irrelevancia o, al menos, a ser residual. No se venden coches, no se fabrican... Según la consultora social Syndex –asesora a la confederación europea Industriall–, la multinacional quiere centrarse en los negocios rentables. Y el automóvil todavía no lo es.

El contexto general tiene su traducción a nivel de fábrica de Avilés. Se da la circunstancia de que la avilesina de parabrisas ha cerrado el ejercicio de 2023 con datos más positivos que en el resto de Europa –algo que también Syndex había vaticinado en la reunión que había tenido con los representantes de Industria–. La explicación de estos resultados se debe, según ha podido saber este periódico, al descenso del precio de la materia prima y de la energía, todo ello combinado con la llegada –en el segundo semestre– de pedidos de una planta de Polonia. Esto último desbarató de manera positiva las previsiones con que la fábrica se había movido a comienzos del año pasado de tal modo que se cerró el año con más de novecientos mil parabrisas manufacturados a lo largo de los últimos doce meses. Estos números contrastan con los previstos para 2024 (poco más de setecientos mil, una de las cifras más bajas de los últimos años). Esta reducción de producción lleva aparejada, según fuentes consultadas, una "reorganización del personal", o sea, algún tipo de regulación laboral o ERTE. La empresa busca ahora mejorar la previsión de producción discutida con los representantes sindicales este pasado otoño (los pedidos de Polonia llegaron a Avilés en el último momento), pero esto, de momento, está en un veremos. Se da la circunstancia de que la multinacional Saint-Gobain practica el juego de la doble competencia: de cada una de las fábricas con la competencia y la de las plantas de la transnacional con otras "hermanas". Los trabajadores llevan años reclamando "más inversiones". La multinacional sólo ha prometido restaurar el horno y hacerlo este otoño.