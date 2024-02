Iñigo Zubiri, en su presentación con el Avilés: "Vamos a hacer todo para estar lo más arriba posible"

“Vamos a hacer todo para estar lo más arriba posible”. Íñigo Zubiri posó hoy por primera vez con la que será su camiseta hasta el final de temporada, la del Avilés. El central navarro, último fichaje blanquiazul durante el mercado invernal, tuvo hoy su presentación en el Suárez Puerta y se mostró disponible para salir de la partida en el once de mañana ante el Valladolid B.

“Queríamos encontrar a alguien que viniese de ser protagonista y que por casualidad estuviese disponible para fichar, y ese es el caso de Zubiri”, reconoció Javier Vidales, director deportivo del club, que confesó que una de las prioridades del club para este mercado era reforzar la defensa, por eso está “muy contento” de hacerse con los servicios del central, ex del Numancia. “Zubiri tiene un gran e impoluto recorrido por estas categorías, siendo siempre protagonista allá por donde ha jugador”, indicó el astorgano, que destacó que el nuevo futbolista blanquiazul “ama la profesión de defender”. “Me recuerda a Puyol cuando celebraba una acción defensiva”, apuntó.

Zubiri confesó que salió del Numancia en una “situación complicada”, ya que su exentrenador quiso reforzar la defensa y desprenderse de sus servicios. “Cuando me salió la oportunidad del Avilés no me lo pensé”, señaló el defensor. Tras pasar una campaña en el Langreo, el navarro vuelve al fútbol asturiano con la intención de “aportar mi granito de arena y ayudar lo máximo posible”. “Me han hablado muy bien del vestuario. Cuando le comenté a Primo que iba a fichar por el Avilés se puso muy contento, me ha hablado maravillas del club. Además, también coincidí con Davo Fernández en el Calahorra”, comentó el central, que dijo estar disponible para jugar mañana ante el Valladolid B.

“He visto un grupo fuerte, consciente de lo que quiere hacer. La gente está trabajando muy bien, todos en la misma dirección. Vamos a hacer todo para estar lo más arriba posible”, afirmó Zubiri, que añadió que ir todos en la misma dirección es “lo más importante”, para estar unidos y apoyarse de cara a volver a pelear por la zona alta de la clasificación. Durante esta semana ha estado entrenándose bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Manolo Sánchez Murias, que le ha trasmitido que “aporte lo que soy yo como jugador”. “Siempre me ha gustado Puyol, por su forma de entender el fútbol y por querer ir siempre al límite”, finalizó el central, halagado por la comparación de su director deportivo.