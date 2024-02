Formar e innovar, la receta de los agentes sociales avilesinos para dar impulso a la industria

Avilés y su comarca son el pulmón industrial de Asturias y el territorio con mayor concentración de centros de I+D+i empresariales. El futuro ecoparque en los terrenos de las antiguas baterías de coque, la ampliación del Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación, los planes para impulsar la Formación Profesional con un nuevo centro, el éxito de la formación a la carta con compromiso de contratación, la "Manzana del Talento" y los proyectos industriales que van cogiendo forma, como el de Windar Renovables y Fertiberia con las energías renovables (pendientes de ArcelorMittal), junto con la ampliación del Puerto, son mimbres que auguran un futuro optimista a la industria, aunque no exento de desafíos. La colaboración público-privada se perfila como un elemento clave.

Representantes del Ayuntamiento de Avilés, la Cámara de Comercio y las organizaciones sindicales CC OO, UGT y USO, analizan ese presente y futuro industrial por el que se apostó hace décadas y que ahora empieza a dar sus frutos. LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca inicia con esta una serie de tertulias en las que, de la mano de especialistas en distintos ámbitos, se analizará la realidad económica, social y cultural que afronta el territorio.

Manuel Campa, concejal de Desarrollo Económico y Urbano del Ayuntamiento de Avilés; José Manuel Vega, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Avilés; y los secretarios generales de CC OO en Avilés, José Manuel Rodríguez Baltar; de UGT, Abilio Álvaro Azofra; y de USO, Pablo Dalmeda, inician estas tertulias con un análisis del presente y futuro de la industria en la comarca. Todos coinciden en destacar la ligazón a la I+D+i y la formación para lograr el éxito, aprovechando las fortalezas que supone el ecosistema industrial e innovador del territorio.

Una visión general. Manuel Campa asegura que "estamos en un momento crucial tras años de trabajo soterrado". Explica que todos los procesos "llevan tiempo", y destaca que además del suelo de Baterías está el proyecto de Windar, "que siendo una multinacional, sus raíces son locales, de aquí, y eso transmite seguridad". Añade que la Zalia "es un complemento indispensable para una visión de Asturias como conjunto", y a eso se suma la aportación de la alta velocidad para la industria regional, junto con el Puerto de Avilés y sus inversiones. Y todo ello con la apuesta por la innovación, "una palanca más" junto con la formación.

José Manuel Vega se refirió también a los proyectos de otras grandes empresas, como Gonvarri, Idesa y Asturfeito. "El empleo irá creciendo y es de calidad. Lo que buscamos son empresas tractoras que impulsen todo lo demás".

El secretario comarcal de CC OO, José Manuel Baltar, remarcó que la comarca de Avilés "es pulmón de España. No hay otro territorio con estas características, porque son las empresas, los centros de I+D+i, las infraestructuras, con autovía, autopista, puerto y aeropuerto. Y no se ponen en valor lo suficiente". Añadió que la situación es de "claroscuros", con anuncios que provocan incertidumbre, en clara referencia a ArcelorMittal. Pero añade que aún así, "es un momento que debemos aprovechar" y destaca que "somos pioneros en la formación a la carta, que está teniendo muy buenos resultados en contratación y que es exportable" a otros sectores y en la región.

Su homólogo en la UGT, Abilio Álvaro Azofra, expone su preocupación por el futuro de Saint-Gobain, además de ArcelorMittal, "aunque se abren buenas expectativas con la inversión de Windar, los proyectos de otras grandes empresas y la llegada de la alta velocidad. Todo el mundo habla del turismo, cuando lo importante es lo que supone de competitividad para las empresas, porque recortar tiempo garantiza las entrega en plazo y acabar con ese estrangulamiento ahora nos pone en Europa", afirma.

El secretario comarcal de USO, Pablo Dalmeda, remarca que "la comarca está en un momento de oportunidad que debemos saber aprovechar y explotar. El suelo de Baterías será fundamental para atraer empresas que generen empleo estable y de futuro". En este punto introduce las dificultades que existen para acabar con la temporalidad, "que es un lastre sobre todo para quienes se incorporan al mercado laboral".

El posicionamiento. Uno de los retos a superar, coinciden los participantes en la tertulia, es que la sociedad avilesina y de su comarca se crea el potencial del territorio y lo valore. "Creérselo y saber ‘venderlo’, hacernos valer, es fundamental", resume el vicepresidente cameral. Campa añade que "todos somos hijos y nietos de la industria, y tenemos interiorizado que esto es así y será para siempre. Y no es cierto. Hay que trabajar mucho para que siga siendo así. Tenemos un territorio con unas características que lo hacen único y lo que ahora se empieza a ver servirá para reforzarnos". El vicealcalde añade: "El turismo es muy importante, pero no vamos a vivir de él".

Abilio Álvaro Azofra destaca que "las ayudas del PERTE tenía que incluir proyectos de innovación. En el caso de ArcelorMittal, el 90% de esos proyectos para la compañía en Europa salió de Avilés, y eso no se sabe porque no se cuenta". Campa añade que el centro de I+D de Avilés "es el principal en el mundo". Y Baltar ensalza que "esta comarca permite ser urbanita, rural, hacer turismo, buena calidad de vida... Lo tenemos todo y no le damos importancia ni lo vendemos".

Pablo Dalmeda remarca que "es responsabilidad de todos poner en valor lo que tenemos y lo que sabemos hacer, para que también el Principado tenga en cuenta este territorio , apueste por él y por su futuro".

En este punto, Campa explica que "el empresariado sí ha apostado por el territorio y por la transformación industrial, y ahora el Principado garantiza que la industria esté aquí y que se fortalezca. Queda mucho camino y el trabajo debe ser colaborativo".

El papel de los empresarios. Esa apuesta empresarial la remarca José Manuel Vega, quien asegura que "las empresas quieren contribuir y crecer aquí, y tienen proyectos y liquidez para hacerlo. Pero ahora mismo su gran problema es el precio de la energía. La inseguridad es lo que las frena en su avance. Hay unas 14 o 15 empresas que son punteras a nivel nacional e internacional, que son tractoras, y que necesitan seguridad".

El secretario comarcal de CC OO rechaza hablar de "nacionalización, que es un discurso fácil", y de "ley anticierre, que aquí no funciona". Pero sí defiende un ley de industria para regular, mantener y atraer inversiones, "para ayudar a la industria frente a la competencia de otros países. La pandemia nos enseñó que tenemos que fabricar nosotros, y sabemos hacerlo. Tenemos que apostar por la I+D y la innovación".

En este punto, el secretario comarca de UGT se refiere no solo a la competencia internacional, sino también a la "competencia desleal entre comunidades autónomas", y remarca la necesidad de "ayudar y proteger a las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% del tejido empresarial español".

Manuel Campa apuntala la idea, señalando que "la competencia con otros países no es solo energética, como con Francia, sino en muchas más cosas, porque tiene que ver con aranceles, con derechos sociales y laborales".

La formación. La conversación avanza animada y se llega a la cualificación, con la Formación Profesional y a la carta impulsada a través del pacto de concertación comarcal. "Se demuestra que el empleo industrial es estabilidad y un nivel económico que no da cualquier otro sector. Por eso debemos seguir apostando por ello". El dirigente ugetista apostilla que "el metal de Asturias tiene uno de los mejores convenios del país", y su homólogo de USO interviene para reclamar "una apuesta firme por el reciclaje formativo de las plantillas, para que puedan afrontar la automatización y los procesos de digitalización que se están imponiendo".

Rodríguez Baltar destaca que "la formación a la carta es el resultado de un acuerdo público-privado para especificidades propias de cada empresa y con compromiso de contratación. Está dando buenos resultados, pero hay que ir a más y abrirlo a otros sectores, como la hostelería". Eso sí, advierte del riesgo de la competencia desleal entre empresas, y pide que no se "roben a los trabajadores entre sí".

En este sentido, Pablo Dalmeda remarca que el problema es que el acceso al empleo es temporal, "y las personas buscan estabilidad y progresar, y si no lo encuentran se van, a la empresa de enfrente o a otro sitio. Ahora se valora el salario, por supuesto, pero también pesan otras muchas cosas, sobre todo entre los jóvenes". Los participantes en el encuentro se muestran de acuerdo. "Los hábitos de consumo cambian y ahora se prefiere ganar un salario que te permita vivir, pero también tener tiempo libre, conciliar y calidad en el trabajo", añade José Manuel Vega. Rodríguez Baltar asiente porque "la industria del futuro será diferente y la formación deberá mantenerse a lo largo de la vida laboral, pero también las exigencias de los trabajadores evolucionarán".

La "Manzana del talento". La conversación sobre la innovación, la investigación y la formación deriva en el proyecto de la futura "Manzana del talento", para la que el Principado ya contempla una aportación en los presupuestos de este ejercicio.

Pablo Dalmeda asegura que se contempla "como un emblema de futuro", pero su duda es "qué empleo va a generar y qué relación contractual tendrá con las empresas del entorno". El secretario comarcal de CC OO incide en que "es la apuesta por ahondar en la I+D, en la que es necesario invertir más y potenciarla más, porque nos tiene que ir enseñando el camino y debe revertir aquí". Su homólogo de UGT apunta que "invertir en I+D siempre es poco, porque es lo que nos abre las puertas".

El vicealcalde de Avilés interviene para explicar que la formación es una de las patas de la "Manzana del talento" "en un nivel superior, para afianzar más la investigación. El éxito de la I+D en la comarca fue la ‘Manzana del acero’ y eso es lo que se quiere replicar". José Manuel Vega incide en que "la gran ventaja es que la I+D en la comarca está ligada a la cadena de producción, y eso es una ventaja competitiva. Y ha cambiado la mentalidad empresarial, que ve las ventajas de cooperar. El ecosistema de Avilés permite ver la cadena completa, desde la investigación hasta el producto, y esto es único y permite captar clientes".

Para finalizar, y a modo de conclusiones, Pablo Dalmeda, de USO, remarca que si bien se perfila un futuro optimista, "en la actualidad, la comarca pierde empleo, la subrogación es continua y se negocian regulaciones de empleo". También aprovechó para reclamar a las administraciones que "Windar sea un ejemplo y recoloque a los trabajadores de Alcoa".

Rodríguez Baltar, de CC OO, insiste en la necesidad de una "ley de industria que permita al Estado controlar los sectores estratégicos del país y ayudar a las empresas" además de apostar por la formación.

Abilio Álvaro Azofra, de UGT, se muestra "optimista con los resultados económicos y los proyectos de futuro", pero reclama "estar muy atentos a situaciones concretas como ArcelorMittal y Saint Gobain".

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Vega, también ve el futuro con "optimismo, convencido de que la industria crecerá y que la alta velocidad será una fuente de riqueza para el ecosistema, aunque seguiremos reclamando más frecuencias y adaptadas al territorio".

Y Manuel Campa cierra el encuentro con una llamada a la colaboración. "Hay que aprovechar el momento de oportunidad de la comarca y seguir trabajando, y tenemos que hacerlo cooperando y colaborando entre todos para alcanzar el éxito".