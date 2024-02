El puesto de venta de prensa de Pachín: una chapuza urbana más que centenaria

Viajemos en el tiempo y vayamos al año 1911. Estamos en Avilés, justo en el ángulo suroeste del parque del Muelle y mirando directamente hacia la calle La Muralla (entonces Marqués de Teverga). Tenemos una vista total de la rúa; a nuestra izquierda está el Café Imperial y la terraza del Casino, a nuestra derecha el Café Colón y al fondo unos viejos edificios─donde poco tiempo después se construirán los pabellones de Maqua, el comercio de Segundo Camino y la Sedería y perfumería de Francisco Leal. Vemos una vía de tierra pisada con unos pasos de adoquines cerca de nosotros, y en el medio, en la confluencia de calles, una hermosa farola enfrentada a otra existente en La Cámara. El tráfico rodado es escaso, poco más que carros, y no existe el tranvía, aún faltan diez años para ello.

En la sesión del Ayuntamiento de Avilés del viernes 24 de noviembre se lee una petición. Francisco Argüello, un avilesino, desea construir un quiosco para venta de periódicos. ¿Dónde? Pues por esa zona. En principio nada que objetar, es un buen lugar para las ventas. Pero claro, aún no conocemos el proyecto así que vamos a "echarle un ojito". El quiosco, muy de la época, es bonito, con una especie de cúpula y adornos modernistas, aunque ─–y aquí está el busilis–─ está previsto para edificarse alrededor de la farola, quedando por tanto colocado en mitad de la calle, lo que se dice "una idea con visión de futuro".

El proyecto pasó al arquitecto consultor municipal (entonces Tomás Acha Zulaica) y a la Comisión de Policía Urbana. Sus informes fueron positivos y en la sesión municipal del viernes 29 de diciembre se acordó autorizar la construcción con arreglo a las siguientes condiciones:

"1.ª El kiosco será de madera con cubierta de cinc, ornamentado en forma que constituya un elemento decorativo del lugar de emplazamiento.

2.ª La concesión será por cinco años y caducará si a los mismos de notificado el acuerdo de autorización no se halla ejecutada la obra.

3.ª Si por necesidad del servicio público fuese preciso, antes de transcurrir el plazo mencionado, mandar retirar el kiosco no tendrá su dueño derecho á indemnización alguna.

4.ª El mencionado deberá conservar el kiosco en buen estado y darle cada año dos manos de pintura.

5ª. En el kiosco de referencia solo podrán venderse periódicos, revistas y objetos análogos.

6.ª El concesionario satisfará al Ayuntamiento, por trimestres vencidos, el arbitrio anual de sesenta pesetas".

Así se notificó al peticionario que firmó el viernes 5 de enero de 1912 el aceptamiento de lo expuesto.

Pero el señor Argüello solicitó al poco tiempo que el quiosco fuese de cemento armado en vez de madera, y el Ayuntamiento en sesión de 26 de julio, tras informe favorable del arquitecto municipal (entonces José Alonso Jorge, que había obtenido la plaza recientemente) y de la Comisión de Policía Urbana, autorizó la construcción "con material desarmable de cemento, en vez de madera … y obligación de prestar todas las facilidades necesarias para el servicio del alumbrado público en el lugar de la instalación del kiosco".

Algún munícipe creyó que debía hacerse algún arreglo, pero más con fines estéticos que prácticos, así en la sesión del 2 de agosto el señor Martínez Suárez dice "que antes de procederse a la instalación del kiosco concedido en el enlace de las calles de Marques de Teverga y Pedro Menéndez debiera el Arquitecto y la Comisión de Obras Publicas estudiar la forma de trasladar la columna de alumbrado eléctrico que allí existe a fin de que los pasos entre la misma y el Parque y Café Colon queden con igual anchura".

La sugerencia quedó en nada, iniciándose la construcción el martes 20 de agosto "bajo la dirección del reputado maestro Jaime Jané" y para las fiestas de San Agustín se había terminado con lo que el edificio, de casi 2,5 metros de ancho, tuvo por centro la farola.

Pronto se vieron los inconvenientes "expresando el señor Álvarez González la urgente necesidad de resolver la dificultad que ofrece el kiosco construido en el enlace de las calles Marqués de Teverga y Pedro Menéndez para la atención y servicio del arco voltaico, la Presidencia propone, y así se acuerda, que el Arquitecto se entreviste con el concesionario del kiosco e informe a la Alcaldía sobre lo que proceda hacer".

No sé a qué solución llegaron, pero el quiosco siguió allí. Y aún pudo ser más llamativo el conjunto, porque unos meses después de inaugurarlo el propietario pensó en protegerlo colocando un guardacantón en cada ángulo, "maravillosa" idea que reduciría más la calle; por suerte tanto el arquitecto como la comisión opinaron desfavorablemente y se denegó el permiso.

El pequeño edificio duró poco en esa localización, hay que admitirlo. En enero de 1914 se planteó la posibilidad de trasladarlo, no hubo oposición, y antes de las fiestas del Bollo, en la mañana del lunes primero de abril se le desplazó, con plácemes de la prensa, colocándose en ese ángulo del parque del Muelle desde donde nosotros empezamos mirando la calle. A los gastos del traslado contribuyó, con 50 pesetas, el propietario del Café Colón, Emilio López, que no debía estar muy feliz con aquello frente a su puerta. Se aprovechó entonces para reducir la base de la farola, que no se retiró hasta que fue necesario hacerlo para construir la línea del tranvía eléctrico. El pequeño edificio continuó en el parque hasta su retirada, en la posguerra, tras el fallecimiento del propietario.

Años después, la idea de emplear una farola como eje central de un edificio, efímero en este caso, fue retomada y empleada. En 1951, la tómbola del Real Avilés circundó la farola de la plaza de Pedro Menéndez, "el sonajero", de la misma forma que el quiosco de Pachín rodeó casi cuarenta años antes a la otra, aunque posiblemente la tómbola estorbase menos.

La zona debe tener cierto gafe pues en la esquina del antiguo Colón estaba y desde hace unos días vuelve a estar, un quiosco de la ONCE, retirado hace 10 meses para hacer las obras del parque y de la plaza de Pedro Menéndez, pero al reinstalarlo lo plantaron (nunca mejor dicho) dentro de un pequeño parterre, dificultando el acceso al mismo del pobre e invidente usuario. La inmediata solución fue colocar unos cartones sobre las plantas para facilitar el acceso en tanto se tomaron medidas definitivas. Miren por donde volvemos al principio: el puesto para venta de cupones de Luciano. Un parterre más un quiosco, ¿a qué es igual?