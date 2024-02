La plaza de abastos de Avilés salva su crisis impulsada por nuevos negocios de hostelería

La más que centenaria plaza de abastos de Avilés –data de 1880– vuelve a reinventarse para sobrevivir y esta vez lo hace de la mano de la hostelería, que acude al rescate de una instalación que quedó tocada por la pandemia de covid y a la que, según lamentan los comerciantes, la peatonalización del entorno del parque del Muelle le ha hecho un flaco favor. El año recién empezado parece que será el del reflotamiento de un recinto que llegó a tener cerrados uno de cada cuatro de sus veinte locales; eso está cambiando a marchas forzadas y en todos los casos hay un denominador común: abren negocios vinculados con la hostelería, pero que en su mayoría no pierden de vista el contexto en el que funcionarán, un mercado con amplia oferta de productos frescos y fiambres.

El gerente de la plaza, Hugo Martínez, cifra en "solo dos" los locales que ahora mismo están vacíos y esperando inquilino. "Pero para ambos tenemos proposiciones y, de hechos, estos días han pasado a verlos los empresarios interesados en abrir negocios en ellos. En ambos casos, relacionados con la hostelería", asegura. Antes que estos nuevos interesados en formar parte del proyecto comercial del mercado central avilesino, ya dieron el paso otros hosteleros que montaron sendas cafeterías, un bar-tienda especializado en vino, vermú y productos delicatessen y, en cuestión de días, abrirá un nuevo negocio de cocina de mercado, un proyecto vanguardista que conjuga el potencial de un bar tradicional con terraza al recinto exterior de la plaza con la posibilidad de cocinar in situ cualquiera de los productos frescos adquiridos en los puestos del mercado de abastos.

Martínez aclara que si bien el giro hostelero de la plaza es visto con buenos ojos por lo que viene a contribuir a "abrir una nueva etapa y diversificar la oferta del recinto" lo que nunca perderá el espacio "es su esencia de colmado y mercado de fresco, con el pescado de nuestra rula como buque insignia".

En la actualidad el catálogo de comercios de la plaza Hermanos Orbón está formada por cuatro carnicerías, tres pescaderías, tres charcuterías, tres fruterías, una panadería y una floristería, a los que se añaden la tienda-bar, dos cafeterías (incluida la del segundo piso), la inminente apertura del bar con cocina de mercado y, en previsión, dos próximas aperturas también vinculadas con la hostelería.

Este giro oxigena la economía de la plaza de abastos –muy dependiente de las rentas que generan los locales– y se confía en que también sirva para atraer público a las pasillos del recinto, que siempre ha intentando se un referente del comercio avilesino pero ahora, además, aspira también a serlo del ocio. "Los comercios tradicionales como fruterías, carnicerías y pescaderías tienen un problema de continuidad cuando llega el momento de jubilación de sus titulares; nos ha pasado a nosotros y pasa en otros lugares: no es fácil el relevo", explica Hugo Martínez, quien hace ver que "no queda más remedio que adaptarse a la oferta y la demanda; siempre y cuando mantengamos la esencia de mercado, mejor tener otro tipo de actividades complementarias que no los locales cerrados".