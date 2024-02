El PP acusa al gobierno avilesino de contratar actuaciones musicales sin tener respaldo presupuestario

La portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, hizo escribió ayer un nuevo capítulo del culebrón en que se está convirtiendo lo que ella llama "fiscalización" de las áreas de Cultura y Festejos del gobierno bipartito avilesino (PSOE y Cambia). La concejala denunció ayer en rueda de prensa que el gobierno de Avilés "trata de burlar o bordear la ley" para ejecutar contratos que no requieren intervención oficial previa.

Llamazares ha hecho pública la existencia de "contratos sin fiscalización previa, que no pasan por el área de Intervención municipal, y que nos pretenderán colar en el siguiente Pleno vía modificación de crédito. Son contratos para los que no existen partidas previas y que no estaban previstos; hay, en concreto, dos muy seguidos que sumados dan la cantidad de 54.450 euros pagados con dinero público".

Se trata de dos patrocinios, uno de ellos para traer a cantar a Avilés a Cruz Cafuné, de 30.250 euros; el otro, para contratar al dúo Ayax & Prok, por valor de 24.200 euros, "ambos en el mes de diciembre". Dice Llamazares que "no había crédito para ayudar a los hostelero avilesinos durante la pandemia, pero para estas cosas se saca de donde sea".

"Los contratos no pasan por Intervención, no hay fiscalización previa, pero resulta que tampoco aparecen en la página del Perfil del Contratante ni en el Portal de Transparencia. Debería, pero no está. O las páginas no están actualizadas, o nos mienten, o nos ocultan información", añade la edil popular, quejosa también con las trabas que encuentra su partido para acceder al contenido de los expedientes.

No acaba ahí el reproche del PP, pues Llamazares censura el reciente nombramiento como cargo de confianza de un coordinador del área de Cultura, siendo el elegido "una persona que lleva cobrado del erario público un total de 80.891 euros –que sepamos– entre los años 2021 y 2023 con contratos directos primero y facturaciones directas después". Ahora, "por fin" –incidió la portavoz del PP– "no sabemos por qué, se produce la tan ansiada contratación que desde el año 2019 viene dando tantos quebraderos de cabeza. A ver en qué termina este juego de trileros que llevan haciendo los gestores de este Consistorio durante el último mandato y lo que va de éste". Llamazares ve en esta contratación la creación de una administración paralela a la oficial, pues las funciones de ese coordinador "podría hacerlas el personal municipal".