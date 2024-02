"El transporte público es un servicio que hay que prestar, pero ganando dinero", dice Alonso

Francisco Javier Alonso (Lagunillas, Zulia, Venezuela, 1958) es el autor de una historia inédita de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés. Ofrece esta tarde (19.30 horas) una charla organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y comarca que acoge el salón Principado del hotel Palacio de Avilés. El periodista Rafa Balbuen será el presentador de la conferencia. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono, un minuto después de aparcar el coche.

–¿Qué pasa con su libro sobre la historia del tranvía?

–Se iba a publicar un libro sobre el tranvía, pero, claro, nos pilló el covid, nos pilló el fin del mundo y se fue todo al garete; no se pudo hacer nada.

–¿Pero usted lo tiene listo?

–El centenario fue en 1921 y se iba a hacer todo con motivo de ese centenario, pero no hubo manera de ir para delante. El libro está hecho, lo que no está es publicado.

–¿Qué vínculos tiene usted con el tranvía?

–Con el tranvía, ninguno. Nací en Venezuela: soy hijo de españoles. Mi familia materna es de Avilés. Nací dos años antes de que terminara de circular el tranvía: si lo vi, no lo recuerdo. Quizá el que es de fuera y no conoce estas cosas le llame más la atención que el que lo vio toda la vida circulando. Al volver acá, me vi relacionado con mil cosas: me llamaron la atención unas vías que había en la calle de la Cámara hasta que se asfaltó.

–¿Qué pasó en Avilés en 1921 para que Avilés necesitara un tranvía?

–Avilés, en aquellos entonces, era el puerto carbonero más importante de España y, probablemente, uno de los más importantes de Europa. Veníamos de una guerra mundial: había hecho falta mucho carbón. Avilés como villa se benefició de todo esto, pero seguía sin beneficiarse de una infraestructura que llevase el personal de los alrededores de Avilés a San Juan de Nieva.

–¿La primera línea fue Villalegre a San Juan de Nieva?

–No, la primera línea iba a ser de Villalegre a San Juan y Salinas, pero por alguna misteriosa razón que no se sabe, la Compañía inauguró su primera línea entre La Texera, Avilés, San Juan de Nieva. Ese primer tramo se inauguró el 20 de febrero de 1921. Luego se alargó a Villalegre, a Arnao y a Piedras Blancas.

–Casi, casi como la actual línea L1.

–Básicamente, lo que pasa es que el tranvía antes cruzaba las vías del tren y continuaba por la ría, pero a partir de 1955, cuando se electrificó ese tramo, ya no se podía cruzar. El tranvía llegaba hasta el parque, te bajabas, cruzabas el paso Larrañaga y seguías hasta San Juan de Nieva.

–¿Quiénes fueron los promotores del tranvía?

–La iniciativa fue privada: participó todo el mundo y en un momento dado la Diputación tuvo que sumarse porque los números no daban. Los primeros, la compañía Vasco Asturiana, la Real Compañía... esta era la más importante, la que tenía más acciones porque era la más interesada en que se llevara a su personal al trabajo.

–Estos días se ha publicado que los menores de 18 han viajado 311.000 veces en el bus.

–El transporte público es un servicio que hay que prestar, pero hay que entender que la empresa quiere ganar dinero. Ese servicio, eso sí, tiene que mejorar.