"Fue un acto lleno de luz y de paz", aseguran las primeras costaleras del Socorro de Luanco

Dicen que las normas están para romperlas y que las tradiciones se deben adaptar a los nuevos tiempos. Y en Luanco, el pasado lunes, la procesión del Cristo del Socorro quiso dar un paso adelante a la vez que recordaba un evento del pasado. Durante la procesión de este año, cuatro jóvenes luanquinas tomaron el relevo de sus compañeros y ejercieron de costaleras, paseando por las calles de la villa la figura del Cristo. Claudia Carnero, Covadonga Diego y Celia y Olaya Giadas fueron las protagonistas de un hito que pasará a la historia del pueblo marinero.

"Lo vivimos como un acto lleno de luz y de paz. Estábamos tranquilas a pesar de la presión por hacerlo bien", señaló Carnero. Y es que la relevancia de la efeméride obliga a retroceder hasta 1776, el año de la primera procesión marinera –cuando el Cristo salvó de morir ahogados a decenas de marineros–, y que hasta la fecha era la única ocasión en que un cuarteto de mujeres portaron sobre sus hombros al Cristo.

"No tuvimos ningún tipo de duda. Todas aceptamos participar rápidamente", señaló Claudia Carnero, que afirmó que eran sabedoras de la importancia de un acto que les haría formar parte de la historia de Luanco. "Nos quedamos muy felices por la oportunidad y el clamor del pueblín", enfatizó la joven luanquina.

Y es que todo comenzó con la propuesta de Adolfo Rodríguez, el camarero de Luanco –quien se encarga de las gestiones de los actos de la iglesia–, y de su "mano derecha", Miguel Estébanez, quienes les ofrecieron "cambiar el rol de la procesión del Socorro", puesto que hasta este año únicamente los hombres se encargaban de portar al Cristo. Incluso el hecho de que varones llevasen sobre sus hombros la figura fue un avance en décadas anteriores, puesto que en origen, eran marineros los que ejercían como costaleros. Con el tiempo, la tradición fue pasando por los familiares de los navegantes.

El momento de la noticia no sólo encendió los ánimos de las cuatro jóvenes, sino también el de sus familiares, amigos y entorno cercano. Carnero, que explicó que su familia "es fiel seguidora" del Cristo del Socorro, se enorgulleció "un montón" cuando supieron que formaría parte de la marcha. "Me apoyaron en todo momento y me acompañaron el día de la procesión en cada paso", afirmó la joven.

Carnero, que comentó que sus tres compañeras regresaron a Madrid, de donde es originariamente Covadonga Diego y donde residen Celia y Olaya Giadas, puntualizó que, pese a estar totalmente convencida y mentalizada de cara a la procesión, no pudo evitar sentir "cierta parte de presión" por hacerlo todo bien y para que la gente "disfrutase con nosotras como en años anteriores".

Tras la ruta por las calles de Luanco, las jóvenes costaleras bajaron de sus hombros al Cristo y pudieron disfrutar de una misa cantada que fue "preciosa" y que "llegó al corazón de todos los asistentes", en la que también participó su madre como parte del coro de la iglesia. "Lo hicieron genial", reseñó la joven que ya forma parte de la historia de Luanco junto a sus compañeras.