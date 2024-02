"El Antroxu hay que vivirlo, no es solo botellón y orquesta"

Aún son princesas, pero el viernes serán las Reinas del Goxu y la Faba, todo tras la pertinente ceremonia de coronación, algo institucionalizado y que merece toda la atención incluso de la prensa rosa. Es la realeza, nunca hay que olvidar que Noelia Brage, Paula Sandonis, Sara Vega y Julia Brage son de la alta sociedad antroxera, que debe ser la única monarquía democrática porque la elige el pueblo. Ya tienen ganas de disfraz y es más, han hecho un breve descanso de la construcción de su artilugio para el Descenso y atienden a LA NUEVA ESPAÑA. Sara Vega es la encargada de responder al cuestionario. Y ahí está el mono "Matías" que se ha colado en la foto.

–¿Antifaz, boa y disfraz elaborado o trapos de andar por casa?

–Elaborado.

–¿Puede ampliarlo un poco más?

–Para mí, para nosotras, el Antroxu ye lo más importante de Avilés y hay que antroxarse bien guapa.

–Hablemos de gastronomía, ¿pote o callos? ¿frixuelos o casadielles?–

–Frixuelos y casadielles, soy muy dulzona.

–¿Y no me dice nada de primero? ¿Pote o callos?

–Pote, pote. Porque los callos son más pesados pa luego salir a antroxar por Avilés y sobre todo menearse con las orquestas y conciertos.

–Si le dan a elegir entre Antroxu o Comida en la calle, ¿con cuál se queda?

–Antroxu ‘forever’... es una pedazo de fiesta... es más, es el mejor Antroxu del Norte. Me encanta poder disfrutar de todo. Desde lo que pude vivir de pequeña y ahora desfilar ya el miércoles sardinero en Llaranes, bajar el sábado el Descenso y finalizar el miércoles en el tierro de la Sardina.

–¿Por qué ya no se disfraza como antes?

–La gente ye muy aburrida, no tienen motivaciones. Por eso pedimos siempre ver a la gente aunque sea con un gorrín y un antifaz, no puede ser que se vea toda la gente de calle. Aun me acuerdo cuando tooooda la gente te miraba mal si no ibas disfrazado.

–¿Descenso de Galiana, desfile del martes de Antroxu o concurso de murgas?

–Todo. Tenemos que invitar a toda la gente y más a la juventud para que se sepa cómo es el Antroxu avilesino. El Antroxu hay vivirlo, no puede ser que solo se vaya de botellón y de orquesta .

–¿Con cuál de las Bellas Artes se queda? Ya que hablamos de arte, ¿cuál es su rincón carnavalero de Avilés?

– La danza, sin duda. Me encanta bailar y la música y todo lo relacionado con ello. Si tengo que elegir un rincón antroxero, me quedo con el sábado durante el descenso de Galiana.

–Su mayor triunfo (de Carnaval)…

–Formar parte de una peña tan molona como "Jarra y Pedal" y surcar las aguas de Galiana, desfilar el martes y disfrutar del Antroxu con todo el mundo es una pasada...