Avilés y San Agustín de la Florida cumplen 100 años de hermandad este verano y lo van a celebrar así

Los fastos a organizar por el centenario del establecimiento de relaciones de hermandad entre Avilés y San Agustín de la Florida, localidad fundada por Pedro Menéndez, incluyen la realización de una ruta a pie por la ciudad a semejanza del paseíllo que el 9 de agosto de 1924 hicieron autoridades locales, españolas y estadounidenses con motivo de la reubicación de los restos mortales del marino en el templo de San Antonio de Padua (entonces llamado de San Nicolás).

Esta vez no habrá féretro, porque como señala la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, "bastante trajín tuvo ya el cadáver del marino, y el itinerario no será exactamente el mismo, pero se da por seguro que la ruta a realizar el 9 de agosto de este año contará con presencia estadounidense y el espíritu de hermanamiento que presidirá el acto será incluso más profundo que el que sentó en 1924 las bases de una fraternidad internacional que no ha dejado de fortalecerse desde entonces. Los hitos de esa ruta en proyecto que conmemorará el centenario del hermanamiento con San Agustín de la Florida serán algunos de los de entonces (la iglesia de San Antonio, donde está enterrado el marino, su estatua en el parque del Muelle...) pero también otros más modernos que hablan de lo que ha pasado estos últimos cien años, caso del obelisco existente en Las Meanas y que fue donado por la ciudad de Florida.

Este de la ruta fue uno de los proyectos en marcha que anunció ayer la concejala de Cultura, quien se reunió con los miembros de la comisión constituida para organizar las actividades que darán lustre a la efeméride del centenario. Estas son las otras ideas en las que se trabaja: una exposición filatélica, un concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con obras del avilesino Julián Orbón (fallecido en Miami, Florida), una réplica ampliada de la visita realizada en 1924 a la Real Compañía Asturiana de Minas, una visita a Santander (igual que hizo en 1924 la delegación estadounidense entonces desplazada a Avilés) y otra a Peñamellera Baja (de donde era oriundo Ángel Cuesta Lamadrid, el gran impulsor del hermanamiento), una exposición didáctica pensada para que itinere por colegios, la publicación de un libro que escribirá Román Antonio Álvarez sobre los cien años de hermandad ultramarina...

Y aún quedan más cosas en el tintero, según Yolanda Alonso, quien invita a los colectivos avilesinos y particulares a presentar proyectos que podrán beneficiarse de una línea de ayudas económicas que en breve se convocará a semejanza de las que hubo en el Año Carreño. También se aspira a hacer posible la reunión de estudiantes que en algún momento de sus vidas participaron en los intercambios escolares de Avilés y San Agustín. Este listado de iniciativas se desarrollará bajo una marca única creada ex profeso para el centenario en colaboración con el Ayuntamiento de San Agustín y que tiene su reflejo visual en un logotipo dado a conocer ayer.