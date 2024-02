«El único plan es salud y buenos alimentos, poquitos excesos, que también ya la edad te lo pide»

Miguel Ángel Rodríguez, «El Sevilla» (San Juan de Aznalfarache, Sevilla, 1970), es el líder de «Mojinos Escozíos», la banda que pondrá música a la fiesta de la coronación de las futuras reinas del Goxu y la Faba (este viernes, a partir de las 22.30 horas, en el escenario de la plaza de España). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Llevan ya treinta años en la carretera.

–Hombre, poco más de veinticinco. (Risas). En realidad llevamos veintiocho. O sea, casi treinta años. No treinta años.

–¿No habían empezado en 1994?

–No. Nuestro primer disco lo grabamos en 1996.

–Bueno, pues casi treinta años.

–También, si quiere, depende de cómo vea el vaso: poco más de veinticinco.

–Vale, poco más de veinticinco, pero al lío. ¿Esto cómo se ve a los cincuenta y pocos?

–A los poco más de cuarenta, quiere decir. (Risas). Que esto son bromas, que todo esto lo llevamos estupendamente. Orgulloso de tener cincuenta y tres tacos y orgulloso de llevar veintiocho de gira. Decimos que estamos en el «Tour 96» porque no hemos parado desde que comenzamos. Lo difícil es mantenerse. Que todavía, por las circunstancias, estés ahí, estés a un nivel musical que es increíble el espectáculo, que no deja de ser «Mojinos Escozíos». Después de tanto tiempo, la mejor opción para nosotros es una fiesta mayor: llámale San Fermín, llámale el Pilar o los carnavales de Avilés. Nosotros no hacemos concierto a empresa: son todos a contratación. El año pasado pasamos de los cincuenta y este podríamos llegar a los sesenta o setenta tranquilamente.

–Este nivel de trabajo no es muy normal en el sector.

–Sí que es verdad que no es muy normal, pero es comprensible. Por desgracia, la música comenzó a coger un cambio de rumbo; a lo mejor éramos diez o quince grupos los que estábamos luchando por mantenernos, pegándonos codazos con los nuevos que iban viniendo... Al final nos hemos quedado casi los mismos para compartir las fiestas. «Celtas Cortos», «Camela», «Mägo de Oz», Rosendo... «Andy y Lucas» se han quitado del medio este año... En las fiestas mayores prácticamente estamos los mismos.

–¿Cómo es la vida en la carretera?

–Hemos ido siempre con los tiempos: tienes que tener los pies en el suelo y saber que no estás tan de moda como estuvimos en 2002, 2003, 2007. Tenemos un autobús con catorce literas. Esto no quiere decir que vayamos los catorce durmiendo: vamos con dos conductores. Cuando llegamos al sitio lo hacemos siempre a la hora de comer, salimos el día anterior de tal forma que podamos llegar a la hora de comer para que la parte técnica le dé tiempo de montar lo suyo. Nos levantamos, cantamos, nos acostamos y a otro sitio. Sí que es verdad que hoy podemos estar en Cádiz y mañana en Bilbao porque somos conscientes de que no estamos en esa primera división de grupos que pueden permitirse decir «pues este año salgo de gira por Galicia y por Asturias y vamos a emplear seis meses en viajar por Andalucía». No vamos a empresa, es a lo que me refería, vamos a contratación. Tú abres el calendario después de Reyes y lo cerramos antes del 24 de diciembre. A lo mejor estamos hablando de haber hecho 27 conciertos consecutivos en el mes de agosto. El único plan es salud y buenos alimentos, poquitos excesos, que también ya la edad te lo pide, que a lo mejor si un día tiras la casa por la ventana necesitas dos semanas para recuperarte, pero sarna con gusto no pica. El año más fuerte fueron 19 en junio, 19 en julio, 27 en agosto y 19 en septiembre. Y cuando llegó octubre, que fueron 14, ya lo echábamos de menos.

–Eso es no estar nunca en casa.

–Sí, sí, claro. Ese es el problema. Cuando formamos el grupo estábamos todos casados, menos uno que no lo estaba. Después terminamos todos divorciados, menos uno. Las segundas mujeres –hay un caso ya de tercera–, por desgracia, porque esto no lo digo con orgullo, se han acostumbrado a este ritmo de vida. Esas segundas parejas te las echas sabiendo quién eres. Mi segunda mujer es bailaora de flamenco: cuando nos conocimos sabía ella de qué dependía mi trabajo y yo de qué dependía el suyo.

–Después de estos veintipocos años...

–Veintimuchos, casi treinta, no se corte, hombre.

–Vale. ¿Qué le da el escenario?

–Uff, el escenario... tampoco me quiero poner poético, pero sí que es verdad que te da la vida. Yo hago muchas cosas, ahora mismo, teatro, televisión... a mí lo que me ha gustado siempre no sólo ha sido el escenario con «Mojinos», es meterme en un local de ensayo con esta gente. De esos catorce de las literas del autobús –quitando los conductores, que van cambiando dependiendo de los que ponga la empresa–, el nuevo, lleva veintisiete años con nosotros. Es nuestro técnico de monitores. Los han salido fue porque fallecieron. Somos una familia, todos somos conscientes de qué es lo que más nos gusta y que, aunque hagas humor y hagas rock’n’roll si quieres que esto dure te lo tienes que tomar muy en serio.

–La última vez que estuvieron en Avilés fue hace diez años.

–Es la tercera vez que viajamos a Avilés. Incluso fui pregonero del Carnaval. No esperaba yo que tenía que hacer lo que hice.

–¿Ah, sí?

–Tenía mi pregoncito de Carnaval. La primera vez que estuvimos en Avilés coincidió con la final de «Operación Triunfo I»: no se esperaba que viniera a vernos nadie, pero la plaza se petó. La segunda vez que tocamos, llovía... No se llenó, pero estaba allí tres cuartas partes de la plaza llena.

–¿Y lo de ser pregonero?

–Llegaba, ya digo, con mi pregoncito preparado: iba a hablar del Carnaval, de Avilés... Mi abuelo y mi bisabuelo maternos eran de Avilés: eran mineros; a mi abuelo lo trasladaron de minas al aire libre a Río Tinto. Mi madre y mis tías nacieron entre las zonas de Huelva y Sevilla.