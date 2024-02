"En Antroxu soy muy de salir con lo primero que pillo por casa, me gusta"

El Antroxu de Avilés se vive en todos los mundos de la ciudad, y el deporte no se olvida tampoco de que estos días se impone en Avilés el disfraz. Que le pregunten a Elisa Fernández, judoka del Judo Avilés, que no esconde sus ganas de que llegue el Descenso de Galiana. "Es algo que esperas todo el año, son de mis fiestas favoritas", reconoce. La avilesina tiene clase el lunes y el martes, porque la Universidad de Oviedo no tiene días festivos por Carnaval, pero ella va a disfrutar lo máximo posible. "Es una vez al año, hay que aprovechar", bromea. Eso sí, el mono "Matías" que acompaña a esta serie no ha disfrutado mucho de la protagonista de hoy. La judoka le ha realizado una llave de la que le ha costado recuperarse.

–¿Antifaz, boa y disfraz elaborado o trapos de andar por casa? –Yo soy muy de salir con lo primero que pillo por casa. Me mola el tema de los disfraces, y más viendo como lo celebramos aquí, pero se me da fatal lo de trabajarme el disfraz. –Hablemos de gastronomía, ¿pote o callos? ¿frixuelos o casadielles? –Entre el potaje y los callos lo tengo claro, me quedo con lo primero. Y sin dudarlo, los frixuelos pero delante de las casadielles. –¿Sabe cocinarlos o prefiere que se los hagan en casa? –La cocina no es lo mío. Mejor que me los hagan. –Si le dan a elegir entre Antroxu o Comida en la calle, ¿con cuál se queda? –Me voy a quedar con el Antroxu, pero la Comida en la calle lo pelea muy duramente. Es una fiesta que me encanta. Pero el martes del Antroxu hace que se decante la balanza. –Prácticamente ha respondido a la siguiente pregunta: ¿Descenso de Galiana, desfile del martes de Antroxu o concurso de murgas? –No te creas. Me quedo con el Descenso de Galiana, porque todas las peñas van con mucha alegría bajando entre la espuma y se crea un ambiente festivo que es muy difícil de encontrar en otros sitios. –¿Por qué la gente ya no se disfraza como antes? –Yo creo que nos pasa porque somos más vagos que antes. Encima, como hay menos juventud… Pero la temática influye mucho. Si es buena ves que la gente se anima más a disfrazarse. –¿Con cuál de las Bellas Artes se queda? Y ya que hablamos de arte, ¿cuál es su rincón carnavalero de Avilés? –Sin dudarlo me quedo con la música. Y que mejor sitio para disfrutar de ella durante una noche por el Carbayedo. –Su mayor triunfo (de Carnaval)… –Acabar el Descenso de Galiana sin caerme, que es lo más complicado que se puede contar siendo de Avilés.