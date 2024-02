"Me da la sensación de que los personajes parece que estuvieran en el Purgatorio", dice Manuela Velasco

Manuela Velasco (Madrid, 1975) es una de las actrices protagonista de "Un delicado equilibrio", una tragedia del dramaturgo norteamericano Edward Albee cuyo estreno nacional acoge el teatro Palacio Valdés, de Avilés, el próximo viernes 23 de febrero (20.15 horas). Conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA.

–Clara, su personaje en "Un delicado equilibrio", es tremendo, ¿no?

–Es un personaje que creo que es brillante en la estructura dramática porque provoca siempre cosas: cambia la atmósfera, cambia las energías, es la que está siempre pinchando, provocando para que la verdad salga a la luz. Por eso creo que es un personaje brillante porque siempre que aparece sucede algo, pero sí que es verdad que a la vez es un personaje muy misterioso porque tiene una parte –aparte de su alcoholismo y todo eso– muy clarividente. "Ya lo sabía". "Eso ya lo había visto". "Esto ya sabía que iba a pasar". Quizás es una gran observadora, también se dice de ella. Observa mucho desde la barrera y eso le da una gran capacidad de análisis. También puede ser que, al estar más en contacto con el dolor y la herida, de alguna forma está más sana que todos los demás, que sólo se dedican a tapar y a intentar mantener el equilibrio como que aquí no pasa nada cuando, en realidad, está pasando de todo.

–Un montón de cosas.

–Aquí hablamos de un hijo muerto, de un episodio extrañísimo que sucedió cuando murió ese hijo en el que se entiende que tanto el marido de la protagonista como su mejor amigo tuvieron relaciones sexuales con mi personaje, con la hermana pequeña. Y, sin embargo, Clara, mi personaje, sigue viviendo ahí, con ese marido y esa hermana suya, que la odia, pero se hace cargo de ella. Es un personaje también muy misterioso porque, claro, te obliga a hacer muchísimas preguntas: ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no la echan? Y luego está que, es cierto, ella no tiene una anagnórisis: no tiene ese recorrido por la noche oscura del alma y, de repente, algo se revela. Porque ya lo sabía todo, porque sabía que íbamos a seguir en el bucle, como en una rueda de hámster. Desde que leí la obra me dio la sensación de que los personajes de "Un delicado equilibrio" parece que estuvieran en el Purgatorio.

–Las navidades en esta casa debían de ser chungas.

–Madre mía, si sólo fueran las navidades... Es cada día, cada cena, cada conversación... hay algo de muchísimo dolor, de muchísimo resentimiento, muchísimo daño, muchísima violencia, pero precisamente porque no se expresa porque todo se tapa. Todas estas personas tendrían que ir mucho a terapia.

–La obra se estrenó hace medio siglo. ¿Afecta eso a su trabajo?

–Es de 1966. "Un delicado equilibrio" puede ser una obra muy atemporal, salvo por algunas referencias que a mí sí que me cuestan más defender porque tengo que hacer un ejercicio grande de imaginar qué tipo de provocación estaría haciendo mi personaje en ese momento porque a mí, ahora, me suena a una tontería, casi a un capricho, pero, al final, la familia y las cosas no vividas, no expresadas, no limpiadas, no confrontadas, evidentemente, son un tema universal y es un tema atemporal. Las navidades acaban de pasar y yo estoy segura de que en muchísimas casas, aunque nos vendan las fiestas Mariah Carey todos sabemos que en las reuniones familiares muchas veces hay mucho por debajo, mucha cosa no expresada. Lo escalofriante, y creo que lo bonito también, de esta obra, es que Edward Albee nos pone un espejo delante para que nos reflejemos: todos nos identificaremos con algo, con ese terror que es maravilloso y que Albee describió en el momento en el que el existencialismo estaba tanto en el cine como en el teatro o en la vida misma. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué amamos? ¿Cómo amamos? ¿Realmente nos amamos? ¿Los lazos familiares son el verdadero amor?

–¿Y cómo se enfrenta a una alcohólica?

–Esa es una dificultad técnica, claro, aunque en la obra beben todos, no yo sola. Beben unas cantidades que yo creo que son incompatibles con la vida. El estigma del mío es que es alcohólica aunque reivindica que no lo es, que ella bebe porque quiere, que es una borracha por decisión propia. No va a Alcohólicos Anónimos porque considera que ellos están enfermos y ella no. Como actriz tienes que plantearte si tienes que sostener una borrachera en el escenario durante tanto tiempo y eso es complicado. Trabajar una borrachera es difícil. Estamos jugando con eso, a divertirnos, a medirnos, a utilizar cualidades que te da un poco el alcohol: esa cosa de no tener ningún filtro. Ella no reflexiona, ella vomita. A la mayoría de la gente cuando lee a este personaje, le encanta. Y le parece divertidísimo. Dramatúrgicamente, digo porque lo primero que hablamos es que están con una Clara cerca en la vida normal, sería un infierno, o sea, que no la aguantarías más de un desayuno.

–¿Qué le convenció de este proyecto?

–Las manos que lo trajeron: las productoras de PTC. Voy a estar siempre agradecida a esta compañía: fueron las primeras que confiaron en mí para darme una oportunidad en el teatro: "Todos eran mis hijos", de otro norteamericano. De Arthur Miller.

–Lo estrenó en Avilés.

–Claro, sí, sí. Estrené en Avilés. He estrenado en Avilés esa, "Bajo terapia" también y fui al Niemeyer con "Ricardo III".

–Y "Feelgoods".

–Es verdad.

–O sea, que las de PTC te convencieron.

–Y también mi Alicia Borrachero y de Ben Temple, que son grandes amigos míos y, además, hemos estudiado en el mismo sitio: con Juan Carlos Corazza.