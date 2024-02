Empresarios y políticos reclaman la regulación de los pisos turísticos en Avilés y en Asturias

El sentir es unánime: hay que regular los alojamientos turísticos en viviendas. Y es que, según los últimos datos del registro del Principado, ya hay más plazas en pisos que en hoteles –657 frente a 630–. Representantes empresariales y políticos coinciden en que se debe hacer de manera ordenada en el ámbito regional, como ayer anunció el presidente del Principado, Adrián Barbón, que se comprometió a iniciar el diálogo con los ayuntamientos a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). En este sentido, PP y Vox cargan contra el gobierno bipartito de Avilés "que va por libre", al ser pionero en establecer una regulación en el ámbito de las competencias municipales.

Desde los ámbitos empresariales se destaca el aspecto más positivo: el turismo crece y se va consolidando, y esa es una buena noticia. Y también es buena la competencia, pero la que es leal.

El presidente de la patronal del turismo OTEA, José Luis Álvarez Almeida, señaló que el sector exige que se realice un estudio de impacto de las viviendas turísticas en los distintos municipios, que se apliquen moratorias, y que a sus propietarios se les impongan las mismas condiciones fiscales y laborales que a cualquier otro negocio del sector. "La sentencia del Tribunal Supremo cambia drásticamente la visión de la vivienda de uso turístico. Más allá de la regulación turística, considera que es una actividad profesional, y por tanto, permite tratarla como un negocio. Eso significa que están en el mismo rango que el resto de establecimientos del sector turístico. Por tanto, debe cumplir las mismas reglas que un hotel y que el resto de negocios", señaló Almeida

La Cámara de Comercio de Avilés, que preside Daniel González, señaló que, "la buena noticia es que resulta obvio que el turismo está creciendo en Asturias y en la comarca, y esa realidad es buena para el conjunto del sector". Dicho esto, el organismo cameral advirtió de la necesidad de "reflexionar acerca del impacto que tiene el turismo sobre la creación de empleo en función de los diferentes tipos de alojamiento turísticos e impulsar en mayor medida aquellos que generan un mayor empleo directo como es el sector hotelero".

Para la Cámara de Comercio, "el turismo de calidad debe ir acompañado indefectiblemente de una oferta igualmente de calidad. Desde las corporaciones de derecho público debemos apoyar el emprendimiento a nivel hotelero y también la expansión y consolidación del existente".

Pero recalcó que "es muy importante", en todos los marcos empresariales, el cumplimiento de una regulación taxativa.

Daniel Rodríguez, presidente de Avilés Club de Empresas (ACE) –organización empresarial para el impulso del turismo de congresos–, se expresó en términos similares, afirmando que "este aumento de la oferta es indicativo de que aumenta la demanda porque crece el turismo, lo que es una buena noticia". En el mismo sentido señaló que "la competencia es sana y estimula para innovar y mejorar", pero debe ser "sana", y "se debe poner el foco en que haya una normativa y que todo aquel que tenga una vivienda turística se ajuste a ella para evitar la competencia desleal".

Para el presidente de Avilés Club de Empresas, "el perfil del cliente de hotel es diferente al de quien opta por una vivienda turística, que además sabe que no tendrá los mismos servicios y no siempre es más barato". Y otro apunte: "los hoteles creamos muchos empleos, directos e indirectos, mientras que no es así con las viviendas turísticas".

Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, destacó que precisamente ayer se aprobó en la Junta General una proposición no de ley de su grupo parlamentario "instando al Gobierno de Barbón a regular antes del 1 de julio las viviendas de uso turístico en Asturias. El propio Presidente anticipó que el Principado regulará los pisos turísticos hasta el límite de lo que les permita la Ley y anunció una reunión que próximamente tendrán con la FACC, porque como él mismo remarcó, en esta regulación deben ir de la mano Principado y Ayuntamientos, excepto el de Avilés, que como siempre va por libre. Es evidente la falta de comunicación con el Principado. O no se hablan, o no se entiende lo que hace el Ayuntamiento avilesino".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, también se mostró partidaria de la regulación de las viviendas turísticas. "Nosotros en Avilés pedimos que se regule bien. Defendemos la propiedad privada, pero se necesita una regulación porque afecta al comercio, los vecinos, etcétera. Lo que no aceptamos es que se regule de cualquier manera, con arbitrariedad y entidades que no tienen las competencias para ello", en clara referencia al Ayuntamiento avilesino.