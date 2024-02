Miki López: "Lo que más me gusta en deportes es buscar el gesto"

"A mí lo que más me gusta en la fotografía deportiva es buscar el gesto, ir más allá". Miki López, jefe de fotografía de LA NUEVA ESPAÑA, participó ayer en una charla-coloquio en la sede de Culturias, para echar la vista atrás, con más de 30 años de trayectoria como fotoperiodista a sus espaldas y proclamar: "La fotografía que teníamos antes no se parecía nada a lo de ahora", aseveró. Introducido por el periodista Juan Carlos Navarro, el sotobarquense hizo un repaso a su profesión siempre con el deporte como telón de fondo.

"El nivel de estrés que teníamos antes era bárbaro. Imagina echar fotos sin tener ni idea de lo que sacábamos. Aquella fotografía no se parecía nada a lo de ahora", apuntó López, quien recordó su primer encuentro de fútbol con una cámara en la mano, un Oviedo-Osasuna al que aterrizó "por accidente". "En aquellos años si tenías una o dos enfocadas de todas las que hacías librabas. En ese primer partido me acuerdo que solo conseguí tener tres fotos enfocadas, y había cuatro maquetadas. Por lo menos conseguimos salir del paso", indicó el fotógrafo. Y es que en los años 90, cuando el sotobarquense arrancó su carrera, las cosas eran muy diferentes. "Cuando había partidos fuera íbamos dos fotógrafos, uno con una cámara en color y otro en blanco y negro. El de color estaba solo los primeros 20 minutos, y se iba rápido al hotel para revelar la foto y poder mandarla a Oviedo, para la primera. Tardaba 21 minutos en llegar, mientras rezabas que no hubiese ningún problema", confesó. Y fue más allá en sus explicaciones: "El fútbol es como ser un cazador. No cuenta tanto la técnica, lo más importante es tener mucha práctica", señaló antes de referirse a los cambios en la tecnología. "Ahora hay un partido a las cinco y a las siete y media estoy yendo a casa. Antes acabábamos a las doce y media de la noche". Y, ahora, las cámaras, según comentó, son capaces de distinguir entre humanos y animales a la hora de enfocar. "Antes hacíamos 300 y valían seis o siete, ahora somos capaces de hacer más de mil, todas con mucha calidad", subrayó.

Pero no solo se habló de fútbol, ya que López también recordó sus experiencias en la Fórmula 1 siguiendo a Fernando Alonso en Montmeló. "Se trabajaba bien, pero la cantidad de fotógrafos que había era increíble".