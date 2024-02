Un patio para el Antroxu de antes

«El que va de gochín ye ‘El Gruñu`», explica un alumno a otro que no se aclaraba bien con los personajes del Antroxu tradicional que ayer hicieron de las suyas en el patio del Marcelo Gago. «El Gruñu» estaba acompañado de «El Follosu» y de «La Vieya» y todos a su vez de «El Xiru» y todos desfilaron por el patio. Mientras los alumnos del centro organizador y del Marcos del Torniello gritaban sus nombres y corrían para que no les tocaran, sobre todo los tres primeros que eran los más revoltosos.

La jornada comenzó con la presentación de estos personajes del Antroxu tradicional al alumnado de Infantil del Marcelo. Todo fue en su patio, hubo bailes y animación desde las 10.00 horas. Mientras, en las aulas los mayores, los estudiantes de Sexto de Primaria, explicaban a sus compañeros de Tercer y Cuarto cursos del Marcos del Torniello los antroxos tradicionales de Avilés entre los que también está «El Cornelu», que no pudo participar en la denominada «Folixada» porque «estaba en una rueda de prensa». «Le llamó la Alcaldesa y allí fue», expresó «La Xira», otro de los personajes al micrófono. Después de la explicación, todo el alumnado participó en un taller de máscaras. Tenían que decorar la máscara de «El Xiru» y aprender un poco más de esta figura que representa a los burgueses de principios del siglo XX, engalanado y elegante.

«La Folixada» llegó al patio al ritmo que marcaban la gaita y el tambor de Félix Caamaño y José Federico Álvarez Palacios, ambos de «Xáreu d’Ochobre». Decenas de alumnos caminaban con su máscara de «El Xiru» decorada por ellos mismos. Y ahí estaban Leire García y Dani Miranda, que disfrazados «con cosas que encontraron por casa» no perdían detalle de la fiesta con los antroxos tradicionales. «El Xiru ye un personaxe mitolóxicu», expresa Miranda mientras sostiene su careta. Yago de Miguel y Alicia Vázquez comenzaron a enumerar cada uno de los mazcaritos que habían aprendido en clase: «Están La Vieya, El Follosu, El Cornelu... y el Gruñu... el que más me presta ye La Vieya», sostienen ambos, también vestidos con «ropa vieja» porque ayer en el Marcelo Gago para acercarse más al Antroxu tradicional los pequeños iban disfrazados con elementos que tenían en su casa. No había superhéroes ni animales, solo «trapos» y camisetas que les quedaban gigantes. «Esta camiseta es de mi madre, de jugar a voley», explica Dani Miranda.

Nela Posse y Abel Pérez estudian Cuarto de Primaria en el Marcos del Torniello, que fue el colegio invitado a «La Folixada». Ambos disfrutaron del taller de máscaras, primero, y después de la fiesta en el patio. Conocieron a «La Vieya» y compañía y como sus compañeros del Marcelo Gago, todos disfrutaron de una jornada que empezó con lluvia y terminó siendo «genial», como destacó un pequeño después de ver a sus compañeros bailar la «Danza del Cornelu».

Y entre tanto, el Antroxu tradicional unió a dos centros, el Marcelo y el Marcos, para conocer a figuras de un Carnaval que año a año se está recuperando y muestra que los avilesinos ya se disfrazaban a principios del siglo XX con pieles de animales y caretas y ya entonces brillaba la creatividad.