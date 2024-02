Stacy Duvenage, nuevo entrenador del Belenos: "Tenemos que hacer mucho trabajo mental, pero creo en el equipo y en mí"

Stacy Duvenage (Sudáfrica, 1967) ha llegado a Avilés con un objetivo entre ceja y ceja: salvar al Belenos. El sudafricano, que jugó al rugby en diferentes equipos de su país durante años y ha entrenado a equipos como el Barcelona, transmite optimismo con sus palabras. A pesar de que su castellano no es perfecto, el mensaje está claro. Solo piensa en conseguir la permanencia con los avilesinos y ya se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. Su primer partido en el banquillo del Yago Lamela será el próximo 24 de febrero, por lo que tiene tiempo para implementar su método de trabajo y hacer que sus jugadores se olviden de la mala racha que están viviendo.

–¿Qué tal sus primeros días por Avilés?

–Tengo suerte con que mi nuevo destino sea Avilés. Es una ciudad muy chula y tiene mucho encanto. Además, hay buena comida y la gente me ha recibido con los brazos abierto. Y con el tiempo he tenido suerte, está increíble. Estoy muy contento. Este va a ser el inicio de una época que me va a dejar grandes recuerdos.

–¿Cómo se dio su fichaje por el Belenos?

–Hace años ya estuve en contacto con Felipe Blanco (presidente del club). Estuve hablando con él y quería entrar en el club, porque me encanta cómo hacen las cosas y me encantaba su forma de trabajar, pero no tuve suerte. Esta vez me llamó y no me lo pensé dos veces.

–Fue una decisión rápida, por lo que dice.

–No lo dudé mucho. Lo más complicado fue convencer a mi familia. Estoy casado y tengo una hija, pero finalmente he venido solo. Las conexiones entre Barcelona y Asturias son buenas, no va a haber problema. He venido para, en estos tres meses, hacerlo lo mejor posible y así cumplir los retos.

–Llega al Belenos tras cinco derrotas consecutivas. ¿Cómo pretende darle la vuelta a la situación deportiva del equipo?

–El trabajo más importante que tenemos que hacer ahora es mental. Es algo normal en cualquier deporte cuando se cosechan tantas derrotas consecutivas. Tenemos que hacer mucho trabajo mental, para que se lo crean de verdad y vean que la permanencia es posible.

–¿Usted confía en ella?

–Sin dudas. Creo en la plantilla que tenemos y en mi trabajo como entrenador. A veces solo hace falta un pequeño cambio para darle la vuelta a las malas situaciones. Espero ser ese cambio. No estoy aquí para inventar el rugby, estoy para ayudar a los chavales y entre todos conseguir el objetivo de la salvación.

–¿Cómo ha visto a los jugadores?

–El lunes tuvimos nuestro primer entrenamiento juntos y pudimos conocernos. Hicieron un gran entrenamiento. Les expliqué un poco mi punto de vista, lo que yo necesito para realizar mi juego y que todo salga bien. He visto a un gran grupo.

–¿Cómo es Stacy Duvenage como entrenador?

–Soy un entrenador al que le encanta lo que hace. El rugby es mi pasión. Intento ayudar a mis jugadores a que jueguen a su mejor nivel, para entre todos conseguir los mejores resultados. Además, quiero que mis jugadores se diviertan con lo que hacen.

–El motivo que esgrimió el Belenos para despedir al anterior entrenador es que no seguía la línea del club, que iba más allá de los malos resultados. ¿A usted le han explicado cuál es esa línea?

–Yo no soy una persona que mira atrás, solo para adelante. Antes de fichar hablé con Felipe para tener las pautas claras. Lo primero es el club, por delante de todo, y luego los jugadores. Es lo único que sé.