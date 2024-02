Alerta en Salinas: aparecen "pingüinos" muertos en la playa durante la mañana

Alarma en Salinas por la presencia de "pingüinos". A las 6.15 horas de hoy la Policía Local de Castrillón ha recibido un aviso alertando de la presencia de dos aves en la playa de Salinas con características muy similares a las de las aves polares. Una patrulla se personó en el lugar, comprobando que se trataba de dos ejemplares de arao (de la familia de los álcidos) y que uno de ellos había fallecido al llegar a tierra, probablemente por agotamiento. El otro presentaba también síntomas de cansancio, y se comprobó que no estaba petroleado.

Desde la Policía Local se dio aviso al 112, quien alertó a su vez a Agentes del Medio Natural, que se personaron en Castrillón para su recogida. La presencia de este tipo de aves, que habitan en las islas británicas y el norte de Europa, en la costa del norte de España es relativamente frecuente durante el invierno, cuando son afectados por el mal tiempo y arrastrados por la marea.

No es la primera vez que esto ocurre en Asturias, ya que en la playa de Rodiles se pudieron ver este tipo de aves hace unos días. "No nos lo podíamos creer. En los primeros momentos pensamos que era un pequeño pingüino por su cuerpo alargado, pico fino y posición de patas. Llamamos al 112 y pasaron a recogerlo. No nos podíamos explicar cómo había llegado hasta tan cerca de la arena. La sorpresa fue extraordinaria", explicaban visitantes del arenal sorprendidos por la inusual aparición