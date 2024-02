La Junta, un asunto de familia en Castrillón

La política es un asunto de familia en casa de los González-Nuevo. Y no es una frase hecha. Nuria González-Nuevo, concejala del PP en el Ayuntamiento de Castrillón, acaba de ser nombrada diputada en la Junta del Principado de Asturias, siguiendo así los pasos de su padre, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, quien ostentó el mismo cargo durante cuatro años, del 1987 a 1991, bajo las siglas del UCD. "Si es que en Castrillón tenemos muy buena cantera de políticos", apunta el padre. Y es que esta será la segunda vez en la historia que padre e hija consigan ser concejales, ya que los González-Nuevo siguen los pasos de otra saga política castrillonense, la de Laura González y Noemí Martín, de IU.

"Yo empecé en el 81. Me afilié a UCD, porque siempre tuve la idea de que la política es algo que se decide desde el centro. Estuve de militante de base hasta que entre en las elecciones municipales. Después, en las siguientes, fui el número siete en la lista para el Principado que lideraba Alejandro Rebollo y acabé como diputado", cuenta Quiñones, que durante su vida política siempre estuvo trabajando como médico y compaginaba ambos mundos.

En la Junta estuvo durante cuatro años. "Me acuerdo que de pequeña mi ídolo era Adolfo Suárez, porque era una persona que siempre estaba muy presente en casa", bromea González, quien recuerda los momentos de campaña, en la que ella se divertía con las pegatinas del partido mientras su padre hablaba con los que serían sus posibles votantes. "Nuria ha visto de primera mano la afición que tenía por la política y por iniciativa propia decidió meterse en este mundo. Yo no puedo estar más encantado", reconoce el veterano expolítico castrillonense.

Sus carreras son bastante similares. Ambos con parada en la política, uno médico y la otra profesora, pero coinciden en que la gestión pública es muy importante. "Álvaro Queipo, por ejemplo, es ingeniero y está de excedencia. Tener algo más y que la política sea como una actividad extraescolar te ata a la gente, a lo que pasa de verdad en la calle", apuntan. Ambos muestran profunda devoción por el municipalismo. "A mí es algo que me encanta, porque puedes participar y mejorar la sociedad", reconoce González, que se muestra encantada con su nueva responsabilidad en el parlamento asturiano, algo que cuando se celebraron las elecciones veía como imposible.

"Va a ser la primera liberada de la familia", destaca Quiñones, quien en su etapa como parlamentario no cobró remuneración. Ahora, en la mente de la castrillonense está trabajar para toda Asturias, pero sin olvidarse de su tierrina. "Voy a insistir en el centro de salud de Piedras Blancas, que parece que se les ha olvidado, y vengo a recordárselo. Luego también me gustaría tratar otros temas, como la senda de la Plata, la residencia de la tercera edad o la construcción de viviendas en Castrillón. Sin olvidarme del suelo industrial del Aeropuerto, que hay que intentar potenciarlo. Lo prometimos y queremos cumplirlo", indica González-Nuevo, muy motivada por la aventura que está a punto de emprender.

"Se lo decía el otro día a su hermana, Nuria ya me ha superado. Yo nunca llegué a gobernar en ningún sitio, no hay nadie que le haga sombra en la familia", comenta Quiñones. "Una cosa son los cargos, pero para llegar a sus conocimientos y a su capacidad todavía me queda mucho", rebate ella.

Ahora, tras recibir una calurosa bienvenida por parte de sus nuevos compañeros y de su líder, Álvaro Queipo, espera que Asturias siga el camino de Andalucía para lograr un cambio de gobierno. "Allí se vio, Juanma Moreno consiguió gobernar y, a las siguientes elecciones, se hizo con la mayoría absoluta. Esperemos que los asturianos sepan darnos la oportunidad para tratar de cambiar las cosas", coinciden padre e hija. Lo que queda claro es que la pasión por la política, en los González-Nuevo, es algo que se lleva en la sangre.