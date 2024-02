Sorpresa en Salinas por la presencia de dos araos confundidos con pingüinos

Los vecinos de la playa de Salinas amanecieron ayer con la sorpresa de la presencia de pingüinos en el arenal. A las 6.15 horas la Policía Local de Castrillón recibió un aviso alertando del hallazgo de dos aves en el arenal con características muy similares a las de las aves polares. Una patrulla se personó en el lugar, comprobando que se trataba de dos ejemplares de arao (de la familia de los álcidos) y que uno de ellos había fallecido al llegar a tierra, probablemente por agotamiento. El otro presentaba también síntomas de cansancio, y se comprobó que no estaba petroleado.

Desde la Policía Local se dio aviso al 112, quien alertó a su vez a Agentes del Medio Natural, que se personaron en Castrillón para su recogida. La presencia de este tipo de aves, que habitan en las islas británicas y el norte de Europa, en la costa del norte de España es relativamente frecuente durante el invierno, cuando son afectados por el mal tiempo y arrastrados por la marea.

No es la primera vez que esto ocurre en Asturias, ya que en la playa de Rodiles se pudieron ver este tipo de aves hace unos días. "No nos lo podíamos creer. En los primeros momentos pensamos que era un pequeño pingüino por su cuerpo alargado, pico fino y posición de patas. Llamamos al 112 y pasaron a recogerlo. No nos podíamos explicar cómo había llegado hasta tan cerca de la arena. La sorpresa fue extraordinaria", explicaban visitantes del arenal sorprendidos por la inusual aparición.

Según explicó el biólogo maliayés Gonzalo Gil, los araos son aves que, por su modo de vida, sufren mucho los efectos de la contaminación marina, ya que al permanecer casi todo el día flotando en el mar, los vertidos de aceites y petróleos se les pegan al plumaje y, en su afán de limpiarse, tragan derivados del petróleo. La presencia de estas aves no es infrecuente en las costas asturianas en invierno. En primavera y verano anidan en las costas rocosas de Islandia, Escandinavia, Gran Bretaña, Irlanda y Portugal. De hecho, en los últimos días se han multiplicado sus avistamientos, con avisos incluso al servicio de emergencias del 112.