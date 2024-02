Ganzábal reclama el foco: el derbi asturiano de Segunda Federación entre Langreo y Avilés, con mucho en juego

Tras el resplandor del gran derbi asturiano entre Sporting y Oviedo, Langreo y Avilés se miden hoy (17.00 horas) en otro gran partido de rivalidad. Los blanquiazules tendrán una compleja misión entre manos: intentar asaltar un Ganzábal que hasta el momento se mantiene invicto.

El Langreo es una de las grandes revelaciones de esta temporada. Los azulgranas, tras superar un mal comienzo de curso, han estado gran parte de la campaña rondando los puestos de play-off de ascenso. Javi Vázquez, que la pasada campaña consiguió una meritoria permanencia, ha conseguido sacar el mejor rendimiento de su plantilla, creando un equipo muy competitivo, intenso y que no se ata a un solo esquema, para así hacer el máximo daño posible a sus rivales. Eso sí, en los últimos encuentros ha mostrado una preocupante falta de pegada. Desde la jornada 8, en el encuentro ante el Arandina, los langreanos no han sido capaces de anotar más de dos goles, rentabilizando al máximo cada uno de los tantos que consiguen convertir. Además, suman seis empates consecutivos, racha que intentarán cortar ante el cuadro blanquiazul.

La misión no pinta sencilla. El último duelo del Langreo ante el Vetusta acabó con dos pilares azulgranas expulsados, Joselu Guerra, goleador en el derbi de la primera vuelta, y Nané, máximo anotador del equipo. Vázquez tendrá que echar mano de su pizarra para encontrar soluciones a estas dos bajas. Steven, escogido como mejor jugador langreano en el mes de diciembre, también está sancionado, y era el hombre sobre el que hubiera recaído la responsabilidad ofensiva, así que las esperanzas ofensivas locales pueden pasar por la reaparición de Carlos Cid. Mientras, en la medular apunta a debutar Arellano junto a Luis Sánchez, uno de los mejores jugadores de lo que va de campaña en el Langreo.

En mejor situación, por lo menos a nivel de ausencias, que no clasificatoria, llega el Avilés. Manolo Sánchez Murias, entrenador avilesino, no podrá contar con Joel del Pino ni Mauro, ambos lesionados, pero ninguno de ellos ha tenido mucho protagonismo esta campaña. Más sensible es la baja de Trabanco, que se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas, aunque su puesto lo ocupará Néstor Senra, que ya ha regresado a la dinámica del equipo tras haber estado con Guinea Ecuatorial en la Copa África.

Todos los ojos estarán puestos en Miguel Sierra. El granadino, que llegaba al derbi en un gran estado de forma, sufrió un imprevisto en una sesión de entrenamiento de esta semana y, a pesar de ir convocado, todo apunta a que tendrá que ver el duelo desde el banquillo. Su puesto podría ser para Jorge, que ya ha contado con minutos en esa demarcación, dejando grandes sensaciones, o para Davo Fernández, exjugador del Langreo que puede tener una especial motivación por jugar en la que fue su casa.

La otra gran duda en el once del Sánchez Murias está en el doble pivote. Cortina vuelve tras cumplir sanción y es un fijo como titular, por lo que Mecerreyes y Alberto Martín se deberán disputar el otro puesto. El avilesino llega tras anotar el tanto del empate ante el Valladolid B y está en un gran estado de forma, mientras que Martín aún le falta rodaje, por lo que el favoritismo es para el ex del Sporting.

Así las cosas, todo está listo para el otro gran derbi asturiano. Ambos conjuntos, que esta campaña parecen condenados a empatar siempre, buscarán una victoria con la que intentar engancharse a la zona alta de la tabla. Las aficiones prometen dejarse la garganta. Ganzábal será una caldera en la que Avilés y Langreo tendrán que pelear para hacerse con un derbi que, a pesar de no tener los focos del Sporting-Oviedo, será igual de intenso.