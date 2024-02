"Con que, a estas alturas, no me den la murga a mí me conformo"

El cineasta Fran Vaquero (Avilés, 1953) es uno de los pioneros del Antroxu avilesino.

–Si le digo: boa o plumas.

–Boa, boa.

–Alárgueme la respuesta, que si no se me quedan muchos blancos en la página.

–Bueno, yo soy hijo de una modista, entonces en casa siempre hubo mucho ambiente, sobre todo con mi hermana y sus amigas, y también yo mismo también. Así que lo de escoger cosas era fácil. Había tanto como boa hoy, y mañana plumas.

–A ver, que me aclare: prefiere boa, aunque en el fondo le da igual.

–No, no prefiero boa. Nunca me he puesto una boa ni nunca me he puesto plumas, lo que digo es que al vivir en casa de una modista me encontraba que había muchos recursos.

–¿Es más de disfraz elaborado o de trapos?

–Viniendo de la casa de donde vengo, el elaborado, por supuesto. Tenía muchas facilidades cuando me quería disfrazar.

–¿Qué disfraz recuerda?

–Yo siempre pienso que el espíritu del Carnaval es entrar en roles que no son los tuyos habituales de cada día. De hecho, hay una tradición en la que el hombre se viste de mujer y la mujer de hombre. Por eso es que yo me decanté por disfraces violentos.

–¿Ah, sí?

–Precisamente por lo que le digo de representar roles que no me son propios. Hombres fuertemente armados, bandidos, piratas. ¿Sabe? Lo que no soy normalmente.

–¿Y si hablamos de gastronomía?

–Dígame, usted marca el camino.

–¿Qué es: de pote o de callos?

–Yo como de todo, o sea que... me gustan las dos cosas.

–¿Y si hacemos frixuelos y casadielles?

–Pues estamos en lo mismo. No, de frixuelos.

–Frixuelos.

–Son más suaves.

–Si le dan a elegir entre el Antroxu y la Comida de la Calle, ¿con qué se queda?

–El Antroxu. Eso no quiere decir que esté en contra de la Comida en la Calle. Está muy bien. Si escojo una cosa y no otra es porque va más con mi carácter: más festivo.

–Fue uno de los responsables de que la edad de oro del Antroxu de Avilés haya pasado al cine.

–Me acuerdo de que Paco Sánchez nos reunió a una serie de elementos, a mí y a Mario Menéndez entre ellos. Y creó la Gran Orden de Antroxu. Él era el gran maestre y los demás éramos todos... no sé, frailecillos. Fuimos los que montamos el primer Carnaval: el de 1982. Dimos las ideas. Yo, por ejemplo, la de la yincana. En el colegio de los Jesuitas de Gijón había visto a los chicos mayores hacerla. Y me dije: ¿por qué no la hacemos también nosotros? Salían las cosas así. Como yo propuse eso, los demás proponían más cosas. La "Carnamarcha" famosa. Fue muy divertida. La corrí con Busto, el de la Casa de Cultura. Ya no está, ya murió.

–Pero yo quería que me hablara de por qué hay Carnaval en su película "El vivo retrato".

–Ah, bueno. Coincide que estamos rodando "El vivo retrato" entre enero y febrero y es Carnaval, efectivamente.

–No hay mucha documentación cinematográfica de esa época del Carnaval, del Feten, el de los ochenta.

–No sé. Me acuerdo que aprovechando eso sacamos la cámara. Es verdad que no hay muchas imágenes, aunque salía Victoria Vera disfrazada.

–Mire, me lo pone a huevo: ¿por qué ya no se disfraza el personal ?

–Ah, eso no sé. Es que tampoco participo mucho. Yo escojo dos días al año. Normalmente, el sábado y el Martes de Carnaval, y veo ambiente por la calle; es cierto que recuerdo mucho más ambiente antes. Si se refiere a eso con su pregunta... Lo que no sé es por qué, claro. Pero sí, antes había mucho más ambiente, más gente disfrazada.

–¿A quién le daría la murga?

–Con que, a estas alturas, no me la den a mí me conformo.

–¿Con qué arte se queda?

–Estudié Historia del Arte. Siempre fui muy aficionado, muy apasionado. Me gusta el arte: las siete. Creo que ya vamos por el noveno.

–El cómic.

–¿Cuál será el octavo?

–¿El cine?

–El séptimo arte, por favor. Pero sigo sin saber cuál es el octavo. El que prefiero es el cine. Por lo que me toca: porque es un arte que agrupa a las demás. La música, la pintura, la arquitectura, todo decorado, todo el teatro. Por eso es la más completa, el cine. Puedo jugar con todas las demás.

–¿Y cuál ha sido la mejor creación de tu vida?

–Lo que más hice fue películas. La que más, ya la dijiste antes: "El vivo retrato". Fue una película muy redonda que ha gustado mucho. Yo creo que sí: "El vivo retrato", por supuesto.

–¿Y un rincón bueno para hacer un Antroxu bueno?

–Este tipo de agrupaciones como la Gran Orden del Antroxu se reunía en torno a un bar. Ya que estamos aquí, hombre, ¿qué voy a decir? Moliendo Café.

–Y ya la última: ¿su mayor gesta en el Carnaval fue?

–En el primer año, en la famosa yincana de la que hablábamos, me asocié con Tony Solís… montamos un coche como un... como un comando palestino o algo así, éramos como... y secuestramos a Paco el de Dulcinea y lo entregamos a cambio de una botella de champán en medio de la plaza del Ayuntamiento, con toda la Policía. Eso fue muy comentado, fue una cosa increíble. Entramos en el bar de Dulcinea, ahí, en la plaza de Carlos Lobo, lo metimos en un saco y para el coche. Eran cosas que pasaban por entonces.