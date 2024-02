Agustín Hernández: «El Antroxu es la mejor fiesta de Avilés, tiene un ambiente diferente»

Antes del desfile de Antroxu, el mono «Matías» ha decidido ponerse guapo, porque sabe que todas las cámaras van a estar apuntado hacía él, el gran protagonista del Antroxu. Por eso ha decidido visitar a Agustín Hernández, uno de los mejores en todo Avilés. El peluquero avilesino, ya recuperado de la celebración del Descenso de Galiana, lo recibe bien engalanado, con una mascara de la ópera veneciana. Matías ha tenido suerte de conseguir un hueco en su afamada peluquería, porque su teléfono no para de sonar con clientes que, al igual que él, no quieren salir de cualquier manera a desfilar.

–¿Antifaz, boa y disfraz elaborado o trapos de andar por casa?

–La gente que me conoce sabe que lo de los trapos de andar por casa no es muy de mi estilo. Yo soy mucho de currármelo, la verdad.

–Hablemos de gastronomía, ¿pote o callos? ¿frixuelos o casadielles?

–Yo dejo el pote y los callos para otro y me quedo con los frixuelos y las casadielles, con las dos. Soy mucho de dulce, el potaje y los callos me gustan, pero paso directamente a los postres.

–Si le dan a elegir entre Antroxu o Comida en la calle, ¿con cuál se queda?

–Para mí el Antroxu es, sin duda, la mejor fiesta en Avilés. La Comida en la Calle también me gusta mucho, no es por desmerecer, pero es que estos días la ciudad respira diferente. Hay un ambiente distinto.

–¿Por qué la gente ya no se disfraza como antes?

–Creo que es por la falta de ilusión que tiene la mayoría de la gente y por la falta de niños. El Carnaval está muy enfocado para ellos, y cada vez hay menos. Sin ellos, se pierde la magia del Antroxu.

–¿Descenso de Galiana, desfile del martes de Antroxu o concurso de murgas?

–Para mí el Descenso de Galiana es el mayor evento tradicional que tiene Avilés. La espuma, los artilugios, ver como se pone la plaza del Ayuntamiento abarrotada de gente… Creo que está por encima de la Comida en la Calle.

–¿Con cuál de las Bellas Artes se queda?

–Con la ópera veneciana. Para mí tiene una connotación de belleza que ninguna de las otras artes le puede igualar. Es algo que me encanta.

–Si tuviera que quedarse con algún rincón carnavalero en Avilés, ¿cuál escoge?

–Con la plaza del Ayuntamiento el día del Descenso de Galiana. Tanto en el propio descenso, con todo recubierto de espuma y los niños pasándoselo en grande, como por la noche, con toda la juventud disfrutando de la fiesta, es el mejor sitio para disfrutar del Carnaval de la mejor manera.

–¿Cuál ha sido su mayor triunfo carnavalero?

–En esto no tengo dudas: haber ganado el Descenso de Galiana. Ganamos en 2022, hace dos años, con un artilugio que se llamaba «Alicia en el País de las Mascarillas». Ese año nos lo curramos un montón y el esfuerzo valió la pena. Ese fue nuestro mayor triunfo, el año pasado quedamos sextos. Ese día no se me olvidará en la vida.