El Marino puede con todo

En el ADN del Marino está instalado un gen que le hace pelear hasta el final. Dan igual las adversidades que sufran o que todo se ponga cuesta arriba, porque los gozoniegos son capaces de superar todo eso para conseguir su objetivo. Prueba de ello está siendo la racha que están viviendo. Los marinistas se han quedado sin dos de sus piezas clave, su goleador, David Grande, y uno de sus pilares esta temporada, César García, pero, a pesar de ello, suman ocho encuentros sin conocer de la derrota, y en los últimos once solo han perdido un partido, ante el Rayo Cantabria. Sergio Sánchez está exprimiendo al máximo a sus piezas para atar una permanencia que este año promete ser carísima.

El mes de enero fue fatídico para los intereses del Marino. David Grande, máximo goleador del equipo, hizo las maletas para aceptar la oferta del Compostela, equipo que le ofrecía más dinero de lo que percibía en Luanco. A eso se sumó la lesión de gravedad de César García, un multiusos para Sergio Sánchez que se ha roto el menisco de la rodilla y no podrá participar en lo que resta de temporada. Los gozoniegos se movieron en el mercado para intentar tapar estas bajas con las llegadas de Aitor Lorea para la banda derecha y Mendi para el centro del ataque, y aunque el extremo ya ha anotado un tanto, ambos jugadores se están adaptando a su nuevo equipo. Gracias a una gran estructura defensiva, con Dennis en la portería y una zaga inamovible con Adolfo, Guaya, Aspra y Borja, el Marino está consiguiendo tener su mejor racha de resultados de toda la temporada. De hecho, ahora mismo son el cuarto equipo menos goleado de todo su grupo con dieciséis tantos, dato que solo mejoran el Pontevedra, el Ourense y el Zamora, equipos que ahora mismo comandan la clasificación. Esa seguridad defensiva ha permitido que los marinistas hayan conseguido tener buenos resultados ante conjuntos que sobre el papel son superiores a ellos, como el Compostela, al que ganaron fuera de casa por 0-2, o los citados Zamora y Ourense, ante los que firmaron un empate a cero. Además, está fortaleza atrás no está reñida con un buen trato de balón, porque el Marino no es un equipo que se encierre atrás a defender el resultado, si no que se atreve a ir a por el rival y no rifa ningún balón.

Ahora mismo el Marino está en puestos de salvación, pero el Racing Villalbés, equipo que ocupa posición de play-out, acecha por detrás con un punto menos. Poco a poco los gozoniegos están afinando su puntería, un mal que les lastró a inicio de temporada, cuando en seis encuentros únicamente anotaron un gol, por lo que parece que la ansiada permanencia en Segunda Federación es un objetivo más que alcanzable. Sergio Sánchez está haciendo un gran trabajo con sus pupilos, porque durante meses prácticamente no podía completar las convocatorias por todas las lesiones que tenía en plantilla, pero a pesar de todas las adversidades el Marino siempre sale adelante.