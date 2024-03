División vecinal ante los cambios para la Comida en Calle: "Favorecer a la hostelería es un sinsentido"

Diferencia de criterios sobre la opción abierta desde la concejalía de Festejos para modificar el sistema de reserva de mesas para la Comida en la Calle. Mientras unos vecinos defienden el modelo tradicional, "para qué cambiar lo que funciona", dicen; otros creen que favorecer a la hostelería no tiene sentido ya que "es una fiesta popular". Por su parte, Sara Retuerto, concejala de festejos, se reúne hoy con diferentes asociaciones vecinales para encontrar una solución que contente a todo el mundo.

"Nos parece una barbaridad que una fiesta popular sirva para beneficiar a la hostelería. El centro de ese día tiene que ser la gente", apunta Pablo Castañón, de la asociación de vecinos Pedro Menéndez, que se muestra en contra de la vuelta al sistema antiguo en la Comida en la Calle. "El sistema actual es muy mejorable", indica el avilesino, quien opina, al igual que los hosteleros pueden apuntar a sus clientes, las asociaciones también podrían tener el mismo beneficio. "El problema es que hay muchas personas que ni están asociadas ni tienen relación con los bares y se quedan desamparadas", señala Castañón, que espera que la reunión que mantengan hoy con Retuerto sea fructífera para hallar una solución que ponga de acuerdo a todas las partes. "Todo lo que sea mejorar es bienvenido. Pero es una fiesta popular, no se pueden hacer retoque a lo loco y fastidiarla", sentencia.

En la calle, las opiniones van por barrios. "Ver esas colas para reservar sitio es prácticamente tercermundista, no está a la altura de una ciudad como es Avilés", indica Marcos López, quien apuesta por "hacer lo que se hizo toda la vida". "Yo todos los años hablo con mi bar de confianza y me guarda los sitios para mí y mi familia. Si algo funciona no entiendo por qué hay que tratar de cambiarlo", explica este vecino.

Marisa García tiene otro punto de vista diferente. "¿Por qué los bares tienen que estar por encima de la gente de a pie?", se pregunta. Para ella la solución perfecta sería una que pusiese a todos los avilesinos al mismo nivel, para que nadie fuese superior a nadie, aunque confiesa que no se le ocurre cómo hallar una fórmula que contente a todas las partes. "Cada uno va a tirar para su lado. Me parece complicado encontrar una vía que satisfaga a todas las partes", sostiene.

"Al final, vas a acabar yendo al bar a tomar algo, porque la comida siempre se acaba alargando. A mí me parece justo que los bares quieran asegurar su hueco", explica Agustín Jurado, partidario del volver al sistema antiguo. "Lo que no tiene sentido es que la gente se pase el día delante de un bar y no les dé ni un euro. A mí me parece normal que, ya que ese día trabajan, quieran aprovechar", añade el avilesino, al tiempo reconoce que él habla con el dueño de uno de los bares para que le guarde un sitio ese día.

"No hay que olvidar que la Comida en la Calle es algo popular, de la gente. Lo importante son los ciudadanos, no los hosteleros", reclama Coral Méndez, partidaria de quitar los privilegios al sector hostelero. "El sistema actual no sirve tampoco, porque al final los bares contratan a gente y consiguen salirse con la suya", recrimina la joven, quien espera que durante estos días la concejala logre una solución que haga que la fiesta "pertenezca al pueblo de verdad".