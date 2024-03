El Avilés, a pisar firme: previa del partido clave ante el Coruxo

Nueva final para el Avilés. Los blanquiazules se enfrentan hoy a las 17.00 horas en casa al Coruxo, conjunto que tienen dos puntos por debajo en la clasificación. Tras el tropiezo del Langreo, los avilesinos tienen una oportunidad de oro para reengancharse a la lucha por el play-off, a la espera de resultados de conjuntos como el Compostela o el Guijuelo. Eso sí, no puede dejar de mirar al retrovisor, porque la zona baja cada vez se está apretando más y el Oviedo Vetusta, último equipo que ahora mismo está salvado, tan solo está tres puntos por abajo. Por eso, si no quiere meterse en problemas, los de la villa del Adelantado deben salvar esta prueba de fuego.

Para ello deberán estar muy pendientes del terreno de juego. Tanto Emilio Cañedo como Manolo Sánchez Murias se han quejado en repetidas ocasiones esta temporada del estado del Suárez Puerta, algo que no favorece el juego local, y hoy todo apunta a que se verá la peor imagen del municipal avilesino. Las fuertes lluvias que han caído durante los últimos días han hecho que la zona que está pegada a la grada Juan Ochoa esté muy encharcada, lo que dificultará el juego. Además, cabe la posibilidad de que los pases, tanto propios como rivales, se queden por el camino.

Con todo ello tendrá que pelear un Avilés que, a pesar de no tener grandes sensaciones en los últimos dos encuentros, lo cierto es que suma seis partidos sin conocer la derrota. Algunos todavía recuerdan el último duelo en casa ante el Cayón, cuando los cántabros casi se van del Suárez Puerta con los tres puntos bajo el brazo, pero Sánchez Murias apuntó que quiere olvidar cuanto antes esas malas sensaciones para tratar de darle a la parroquia blanquiazul una victoria clave para conseguir los objetivos del club, que no eran otros que pelear por los puestos de ascenso.

Para ello, el gijonés podrá volver a alinear la pareja Cortina-Mecerreyes en el doble pivote. El avilesino se perdió el encuentro ante el Guijuelo por acumulación de tarjetas, pero está listo para volver al once inicial del Avilés ante el Coruxo. Todo hace indicar que Sánchez Murias no hará muchos cambios en su once más allá de la entrada del centrocampista por Alberto Martín, aunque cabe la posibilidad de que recupere a Iván Serrano para la banda izquierda, para así tener un poco más de mordiente ofensiva.

Con ello, el Avilés necesita hacerse con unos tres puntos que le permitan respirar y alejarse de la zona baja. Aunque el play-off está cerca, el descenso acecha peligrosamente. Por eso una victoria ante el Coruxo se antoja como clave.