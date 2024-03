El PP insta a "frenar el declive" del pequeño tejido empresarial

El grupo municipal del PP abrirá un espacio en su página web para que el comercio local pueda enviar sus quejas y también sus propuestas, para trasladarlas al equipo de gobierno de Avilés con el objetivo de aplicar medidas "que frenen el declive y refloten el pequeño tejido empresarial de Avilés". Tras mantener una reunión con varios comerciantes, la falta de aparcamiento y de iluminación en las calles centran las protestas del sector, según afirmó ayer la portavoz del PP, Esther Llamazares. "Yo digo que la ciudad está triste, pero ellos dicen que el comercio se muere", aseveró.

Llamazares, acompañada de los ediles Cristina Fernández del Viso y Tino González, denunció que el gobierno avilesino "lleva años gastando dinero público en iniciativas que ni responden a la problemática ni ofrecen soluciones a los pequeños comerciantes de Avilés, dinero que no revierte, luego es un gasto y no una inversión". Es más, la portavoz del PP las tildó de "ocurrencias" de las que "no miden su retorno, con lo que no sabemos sin sirven o no para algo" y añadió que los comerciantes incluso desconocen muchas de ellas.

En un resumen de las quejas trasladadas por los comerciantes a su grupo municipal, Llamazares destacó "que hay oscuridad en las calles, de la problemática y complejidad de los proveedores para llegar a los establecimientos debido a las restricciones horarias por la peatonalización, nos hablan de que implementan bonificaciones para un parking en el centro, pero se olvidan de los comercios de otras zonas de la ciudad y de los propios barrios".

La portavoz del PP negó que los comerciantes estén en contra de la peatonalización, y remarcó que lo que reclaman son alternativas a la falta de aparcamientos. Abundó en que precisamente esa escasez hace que los vecinos de otros concejos, concretamente Castrillón, Corvera y Gozón, hayan dejado de venir a comprar a Avilés por las dificultades con las que se encuentran. "Es cierto que hay un cambio de hábitos de consumo, pero hay inercias que sí se pueden cambiar", afirmó.

En cuanto a la Mesa del Comercio, Llamazares criticó "el oscurantismo. Hay muchas mesas y demasiados estudios que no sabemos qué problemas analizan ni qué medidas establecen".