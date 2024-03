El teatro Palacio Valdés se clava en el corazón de Juan Echanove

Juan Echanove se hizo director de escena en Avilés: en diciembre de 2005. Fue con "Visitando al señor Green" y con Juan José Otegui y Pere Ponce. Contaba entonces en las páginas de este periódico que había descubierto que en el telón de boca del teatro Palacio Valdés estaban Marta y María, las criaturas aquellas que salieron por primera vez en la conocida novela del escritor que da nombre al odeón que el actor y director de escena considera su talismán desde hace años.

El arquitecto Mariano Bayón explica a Cristina Narbona, al ministro José Borrell y al exalcalde Manuel Ponga, los detalles de la restauración del teatro avilesino el día de su reinauguración, en noviembre de 1992 . | / LNE

"Todo lo que hago como actor o como director se ha visto en Avilés en algún momento", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA estos días entre sesión de trabajo y sesión de trabajo. Y es ques anda estos días ultimando su nuevo espectáculo –"La reina de la belleza de Leenane"–. Estrena el viernes (20.15 horas) y repite el sábado a la misma hora. "Este estreno va a ser diferente: he descubierto aquí, en Avilés, que mi hermano mayor, Antonio, vivió en esta ciudad durante tres meses", apunta. Fue a comienzos de los años noventa. "Era arquitecto y tabajaba en el estudio de Mariano Bayón, que se encargó de la rehabilitación del teatro que iba a ser mi teatro. Le mandó a Avilés a trabajar en la vigilancia de la obra. No lo he sabido hasta ahora mismo", confiesa el director de escena con la emoción a flor de piel. Y es natural: Antonio Echanove, su hermano mayor –"cuatro años mayor", dice el teatrero– murió en accidente de moto hace unos años. "Estaba haciendo ‘Conversaciones con mamá’ con María Galiana, una obra que también, como todas las mías, pasó por Avilés. ‘La reina de la belleza de Leenane’, desde luego, se ha clavado en mi corazón".

Antes de "La reina de la belleza", Echanove estrenó en 2022 su particular "Ser o no ser". Fue unos días después de que Rusia hubiera invadido Ucrania. Por entonces, dijo en una entrevista que hizo con este periódico, que estrenar en Avilés era "como estrenar en casa". Y añadió: "En el Palacio Valdés se ha visto también ‘Rojo’ y ‘La asamblea de las mujeres’, las otras direcciones que hice. Los técnicos son tremendos. Y está el gran Antonio Ripoll, que es un hombre que se ha desplazado por media España solo para ver las cosas que dirijo".

Todo esto no hubiera sido posible si el Palacio Valdés no hubiera sido posible rehabilitado, operación en la que Antonio Echanove cobró un protagonismo de tal calibre como para que las raíces avilesinas del actor se hayan convertido en cimientos.