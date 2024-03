Vila-Matas: "Con mi último libro acabé emocionado: no me había ocurrido nunca"

El escritor Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) repitió coloquio ayer en Avilés. El profesor Javier García Rodríguez, que oficia de normal como coordinador del ciclo Palabra del Centro Niemeyer, en Avilés, recordó que el autor de "Extraña forma de vida", por ejemplo, ya había estado en Avilés "hace diez años". Y reiteró: "diez años" como si le pesaran y luego añadió que, de hecho, el barcelonés era "el primer escritor que se somete a doble escrutinio".

La oportunidad de ayer fue "Montevideo" (Seix Barral), lo último del barcelonés. "Con este libro acabé emocionado, cosa que no me había ocurrido", le confesó a Cristina Oñoro, especialista en su obra, profesora de Teoría Literaria en la Complutense, conocida por el personal que se juntó ayer en el club del Niemeyer, en los bajos del auditorio del complejo cultural de la ría. Y es que el año pasado presentó "Las que faltaban. Una historia del mundo diferente" (Taurus, 2022).

Tanto García Rodríguez como Oñoro no camuflaron sus respectivas devociones por Vila-Matas. El primero, en su introducción, dijo que es un "escritor que preferiría no serlo y ser solo lector, pero escribe ficciones que parecen ensayos o ensayos que parecen episodios de su biografía". Oñoro, después, se centró en "Montevideo". Y dijo que es "un condensado de Vila-Matas" y aseguró que el escritor sobre el escenario era el "que más lejos había llevado las posibilidades de la literatura". Y luego le colocó en lo más alto de la lista de los escritores "europeos". Y así el público que llenó la sala no se perdió ninguna de las palabras del protagonista de la noche, sobremanera cuando detalló de dónde le vino "la emoción" esa que dijo que le llegó al terminar el libro que todos tenían en sus manos. "Después de una operación importante, con dos meses por delante de recuperación, descubrí un borrador en casa con el que me puse a trabajar. Me di cuenta de que podía demorarme en cada palabra, añadir detalles. De que no tenía prisa".