"Echanove me puso un Whatsapp: ‘¿Quieres hacer ‘La reina de la belleza’?’: y dije claro", explica María Galiana

La actriz María Galiana (Sevilla, 1935) estrena mañana viernes y repite el sábado –los dos días, a las 20.15 horas– en el teatro Palacio Valdés, en Avilés. Es la protagonista de "La reina de la belleza de Leenane", un drama que escribió el angloirlandés Martin McDonagh, el mismo de "Siete psicópatas". Galiana interpreta esta vez a Mag Folan, "una manipuladora de su hija, una egoísta"... el reverso tenebroso de su Herminia en "Cuéntame". "He trabajado para que caiga muy mal", recalcó ayer unos minutos antes de comenzar la conversación.

–Este Palacio Valdés que tienen es una raya en el agua. Están las ciudades grandes grandes que tienen teatro... y luego están las que tienen el tamaño de Avilés. Que el Palacio Valdés tenga esta programación... Es una cosa extraordinaria. Los actores lo sabemos.

–La primera vez que vino a Avilés fue por ver a Campanal.

–Y lo vi. Le cuento: soy de Sevilla. Cuando yo estaba en la Universidad, estaba Marcelo Vaquero, que era el sobrino del famoso Campanal, del primero, el que había jugado en el Sevilla en los años treinta. Era muy amigo de mi padre. El tío de Campanal yo creo que se quedó a vivir en Sevilla, aunque viniera a Avilés en verano, en vacaciones. Andando el tiempo, llamó a su sobrino Marcelo, que era de aquí, de Avilés. En esa época, le estoy hablando de los años cincuenta, este chico –Marcelo– vivía con una señora.

–¿En una pensión?

–No, no. Una casa particular de una señora que alquilaba una habitación y le daba de comer. En el piso de arriba vivían mis compañeras de la Universidad. Campanal era monísimo y subía a la azotea a ponerse al sol y a hacer ejercicio. ¿Se lo imagina? (Risas).

–Me cuesta, que yo al que conocí fue al paisano.

–Claro. Campanal se ha muerto con ochenta y tantos, más joven que yo, que yo voy a cumplir ochenta y nueve. Yo entonces era una chica de veintitrés y él podía tener como veinte. Andando el tiempo resulta que las universitarias teníamos que hacer Milicias Universitarias dos veranos. Y el segundo verano me tocó en el colegio San Gregorio.

–¿En Oviedo?

–¿Lo conoce?

–Claro.

–Los fines de semana nos íbamos de excursión las seis o siete universitarias de Sevilla: a Salinas, a Cangas de Onís, al Sella, a Gijón, a la playa. Desde Oviedo. Y un fin de semana nos vinimos a Avilés.

–¿A ver a Campanal?

–Bueno, a ver si lo veíamos. No sabíamos dónde vivía. Mira por dónde, en un parque desde donde se veía la gran siderúrgica, lo vimos ahí sentado. "Está ahí, está ahí...", gritamos.

–O sea, que era...

–Un ídolo. Como Messi, no.

–¡Qué historia!

–Me pasó igual cuando, ya de actriz, coincidí con Telmo Zarra ya muy viejo en Bilbao. Había ido a una convención o algo que le habían invitado.

–Desde luego que no lo hacía futbolera.

–Soy a aficionada. Por mi padre y tal.

–¿Sevillista?

–No, bética, pero eso no significa que no conozca todo el panorama. Además, en esa época el Betis estaba en Tercera y el Sevilla todavía disfrutaba de la Liga que había ganado en 1946.

–Que nos perdemos. Estoy seguro de que se metió en "La reina de la belleza de Leenane" para hacer todo lo contrario que en "Cuéntame".

–Tiene toda la razón. Tengo una función que me había mandado Gerardo Vera, pero después se murió. Era una obra que iba a hacer Amparo Baró, pero no pudo ser. Era "María Kowalska": la historia de una vieja que ha estado Auschwitz. Cuando terminó "Cuéntame" me dije: "Tengo que moverla", pero nada. Echanove un día me puso un Whatsapp: "¿Quieres hacer teatro? ¿Quieres hacer ‘La reina de la belleza de Leenane’?" Y dije claro.