Esta es la pena para el acusado de extorsionar a un párroco en Asturias, al que amenazó con publicar imágenes sexuales

Un año de prisión y una indemnización de 92.800 euros. Esa es la pena que ha de afrontar el hombre que extorsionó a un párroco y le amenazó con publicar unas imágenes de ambos manteniendo una relación sexual e, incluso, con matarlo. Así lo ha dictaminado la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés.

Según explica en el fallo, el acusado exigió dinero al cura desde el mes de septiembre de 2015 hasta marzo de 2017 y consiguió la cantidad de 92.800 euros. Todo ello bajo la amenaza de publicar unas imágenes sexuales entre ambos y de matarlo con una pistola. El párroco víctima de la extorsión presentó una denuncia al respecto, lo que derivó en un auto judicial fechado el 12 de enero de 2018 en el que se acordó la busca y captura del entonces acusado por parte del juzgado de instrucción. El hombre fue localizado casi cuatro años después, el 24 de diciembre de 2021, cuando pasó a disposición judicial en La Línea de La Concepción, en Cádiz, situada a mil kilómetros de Avilés y puerta de entrada a Gibraltar.

El juicio se celebró el pasado 20 de febrero en Avilés. El acusado no se presentó pese a "estar citado en forma" pero sí lo hizo la defensa, que reconoció los hechos imputados indicando a su vez que "quería conformarse con la calificación jurídica de la Fiscalía", es decir, un año y seis meses de prisión y el pago de una indemnización por el dinero obtenido a raíz de la extorsión. El párroco sí acudió al juzgado para exponer el desarrollo de los hechos y cómo el acusado le exigía el pago de diferentes cantidades de dinero bajo la amenaza expresa de hacer públicas unas imágenes sexuales de ambos, llegando incluso a amenazarle con una pistola.

La jueza determinó que los hechos expuesto prueban la intención del acusado de extorsionar al cura estando plenamente acreditada la intención del acusado de extorsionar.

La magistrada expuso además que no existen circunstancias que modifiquen la responsabilidad criminal ya que, como planteó Fiscalía, el único motivo por el que la causa estuvo paralizada en la fase de instrucción es "directamente imputable al acusado" ya que tuvo que ser puesto en busca y captura tres años y once meses antes de ser localizado en Andalucía a finales de 2021. La jueza señaló además que teniendo en cuenta que la defensa dio su conformidad al relato de los hechos y que el acusado no cuenta con antecedentes penales "se entiende proporcionado imponer la pena en su extensión mínima".

Durante el juicio, la defensa intentó rebajar la pena hasta fijarla en nueve meses de prisión interesando "la atenuante de dilaciones indebidas", cuestión que no obtuvo sus frutos ya que la condena definitiva fue de un año de cárcel además del pago de una indemnización de 92.800 euros por los perjuicios económicos ocasionados al sacerdote. El condenado tendrá que hacer frente también a las costas procesales. La resolución judicial que no es firme, es decir, el condenado puede aún interponer un recurso de apelación.