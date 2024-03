La ciencia tiene color de Rosa en Versalles

Rosa María Menéndez sabe lo que no está escrito sobre el grafeno y ayer lo compartió con los alumnos de Versalles, que también saben lo suyo. La científica asturiana que llegó a ser la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) compartió la mañana con el alumnado del colegio público Versalles. Y todo porque el centro ha decidido poner el nombre de Rosa Medéndez a su nueva aula de Ciencias. La científica inauguró la sala y tuvo tiempo para conversar con el alumnado sobre el papel de la mujer en la ciencia y también sobre el grafeno y su potencial. La pequeña Chaima Fatihi, de 4º de Primaria, estaba emocionada de la visita de Menéndez, tal es así que le planteó alguno de los usos posibles del grafeno. Fatihi abordó a la científica y le contó: "Si yo tuviese el grafeno lo utilizaría para crear un tanque, un dron o un globo, como es resistente y no pesa nada se puede manejar bien", señaló la niña de 9 años, a lo que la científica le respondió: "Has puesto en evidencia dos propiedades del grafeno, que son la resistencia y la ligereza".

La alumna Chaima Fatihi sonríe después de haber conversado con Rosa Menéndez sobre las propiedades del grafeno. | I. G. / I. García

Chaima Fatihi escuchaba ojiplática las reflexiones de Rosa Menéndez sobre el grafeno: " El átomo de carbono es el principal componente del grafeno, puede ir en las estructuras porque es resistente y se puede utilizar en baterías o en chips, por ejemplo". Fatihi destacó por su parte que la existencia de científicos "permite conocer muchas cosas en el mundo que nadie sabe". A la pequeña le gusta la ciencia pero, sobre todo, quiere ser pintora y descubrió que a Rosa Menéndez también le gusta dibujar y pintar. "Los pintores también pueden ser científicos, ya que los científicos no solo son las persona que están con un matraz en el laboratorio. Si eres pintura, manejas distintos materiales y puedes hacer ciencia". Chaima Fatihi compró la idea le rubricó la propuesta: "Eso es, hay muchas cosas que puedes crear con pintura".

Menéndez, que es química de formación, estaba encantada en su visita al colegio de Versalles en compañía de la también científica Teresa Valdés-Solís, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC). "La idea que han tenido de dar nombre a un aula de una científica viva y actual es importantísimo porque ellos lo ven, lo viven de manera más directa, de cara a labrar su futuro", señaló Menéndez, que cuenta otras dos aulas similares a su nombre en centros educativos de Tremañes (Gijón) y San Cucao (Llanera).

La científica celebró además el encuentro con los escolares avilesinos para "generar vocaciones" y "asentar los primeros pilares". "Las mujeres podemos conseguir aquello que nos propongamos", remarcó la científica, "emocionada" con los aplausos y el recibimiento del alumnado y profesorado del colegio público Versalles.

El mensaje caló entre los escolares. Lucía Álvarez, de Sexto curso, tildó de "importante" el papel de la mujer en el mundo científico. "Es importante reivindicar que tenemos los mismos derechos", señaló. "Y las mismos obligaciones", añadió su compañero Adrián Saavedra. Otros pequeños como David García, de Tercero, defendieron que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades para "la investigación". "Yo, por ejemplo, el grafeno, lo veo bien para usar con drones", concluyó García.