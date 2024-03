El Marino visita al Guijuelo, "el primer equipo de la otra liga"

"El Guijuelo es el primer equipo de la otra liga. Han mantenido una buena regularidad, lo que les aupado al cuarto puesto". Sergio Sánchez, entrenador del Marino, destacó el nivel que tiene su rival de mañana, el Guijuelo, uno de los equipos de la zona alta de la tabla. Los gozoniegos, que suman once partidos sin conocer la derrota, viajan a tierras chacineras con el objetivo de hacerse con tres puntos que les sigan acercando de la permanencia, aunque son conscientes de la dificultad del encuentro.

"Como locales son un equipo muy fuerte. Están adaptados a su campo, el cual es peculiar y difícil adaptarse como visitante", explicó Sánchez sobre el césped del Luis Ramos. El campo del Guijuelo es sintético, lo que hace que el juego "no tenga continuidad y se provoquen muchas paradas". "Esa adaptación a su terreno de juego les hace más difíciles", apuntó el sierense, que recordó que los equipos visitantes rara vez consiguen hacerse con los tres puntos en tierras salmantinas. Eso sí, el marinista no quiere que eso sea una excusa para no competir, por lo que asegura que "buscaremos las maneras adecuadas de ser capaces de llevar el juego que nos acerque a la victoria"

Sánchez puso en valor a la plantilla del Guijuelo y destacó nombres como el de Cristóbal Gil, futbolista que ha pasado gran parte de la temporada lesionado, pero "es el jugador que más calidad y visión de juego tiene". Además, los chacineros tienen la cuota goleadora muy repartida entre sus piezas, "lo que les hace más peligrosos". "Además, han hecho un fichaje importante en invierno, Pana, un delantero incómodo de defender, que usa muy bien el cuerpo y rompe la espalda", apuntó el técnico, que también habló de la trabajada salida de balón del Guijuelo, lo que les sirve para generar espacios para progresar.

A pesar de todo ello, el Marino confía en regresar de Salamanca con los tres puntos bajo el brazo. Tras vencer por 1-0 al Cayón en su último encuentro en Miramar, los marinistas quien dar continuidad a la buena racha en la que están inmersos, con once encuentros consecutivos sin perder. La última vez que cayó fue el 3 de diciembre ante el Rayo Cantabria, cuando cayeron por 2-0.