Vidas enlazadas por el balón: la historia que une a Geni y Boris

Unidos por fútbol y, ahora, por los premios del Yumay. Los exfutbolistas Geni y Boris son más que amigos. Tras conocerse en el alevín B del Avilés los dos exjugadores iniciaron un camino en el que sus vidas se entrelazaron en más de una ocasión. Vistiendo las zamarras del Oviedo, del Avilés y del Marino, los dos avilesinos compartieron alegrías y alguna que otra penuria. Y, aunque han colgado las botas, esa unión sigue a día de hoy. Prueba de eso es que los dos recibirán este próximo miércoles el premio "Gastrónomo Predilecto" del Yumay, un galardón a dos de los futbolistas más emblemáticos de la ciudad.

"Nos conocimos de muy pequeños gracias al fútbol. Ya de primeras tuvimos mucha amistad, siempre nos llevamos bien. De hecho, el grupo que se creó en ese alevín B sigue vivo a día de hoy", recuerda Geni, delantero. Tras forjarse en la cantera avilesina, ambos pasaron a las categorías inferiores del Oviedo, donde acabaron de pulirse como jugadores. Allí consiguieron debutar en Primera División en la misma temporada, la 98/99, con Fernando Vázquez en el banquillo. "Fue cumplir un sueño. Para los dos fue algo muy especial, porque éramos compañeros de habitación y estábamos mucho tiempo juntos. Ver que los dos lo conseguíamos fue un lujo", apunta Boris, que debutó ante el Valencia en Mestalla. Geni, por su parte, lo hizo en el Lluís Compays, campo que por aquel entonces pertenecía al Espanyol.

Pero, tras años juntos, en el Oviedo se separaron sus caminos. "En el 2002, después del año en Segunda, me fichó la Real Sociedad. Cuando me contaron la noticia no me la creía", confiesa Boris. Y es que el avilesino fue el primer fichaje de un jugador no vasco del conjunto donostiarra. "De primeras no quería ir, por todo lo que se podía causar, pero la Real pagó la cláusula y al Oviedo le venía muy bien ese dinero", señala el exdefensa. Ahí fue cuando, durante unos años, Geni y Boris se separaron. En la Real Sociedad estuvo tres años, además de otro cedido en el Córdoba, y llegó a debutar en la Liga de Campeones, además de conseguir un subcampeonato de liga. Tras ello fichó por el Numancia, donde consiguió un ascenso a Primera y se convirtió en una leyenda del club. En Soria disputó un encuentro que ahora, con perspectiva, llama la atención. "Nuestro primer partido después del ascenso fue contra el Barcelona. Su entrenador era Pep Guardiola, que ese día debutaba en el banquillo azulgrana", indica. Y, para sorpresa de todo el mundo, el Numancia se hizo con la victoria, ensombreciendo el estreno del técnico catalán en los banquillos de Primera. "Me acuerdo que fue muy sonado, mucha gente decía que era muy pronto para darle la oportunidad, y mira todo lo que ha hecho", sostiene.

Geni, por su parte, se quedó unos años más en el Oviedo antes de salir de Asturias. "Debuté joven, y enseguida me hice un hueco en el primer equipo. Tuve mala suerte, porque me tocó la época del descenso a Segunda. Con Antic me consolidé", cuenta el avilesino, que salió el conjunto azul en 2003 para fichar por el Rayo Vallecano, de aquella en Segunda División. Como apunta el delantero, su carrera iba por trienios, y tras militar por el conjunto rayista vistió las camisetas del Jaén y del Alavés, antes de que se su camino y el de Boris se volviesen a enlazar. "Boris fichó en 2010, yo tardé un poquito más. Estaba en Vitoria y me tiró mucho volver a casa. Tenía ofertas mejores a nivel económico, pero mis hijos ya eran grandes, tenían sus amigos, y no quería que se tuviesen que decidir. Decidí regresar al Avilés y la decisión fue la acertada", comenta el delantero. "Hablábamos a menudo, durante los años que estuvimos fuera, de que nos teníamos que volver a juntar. Para mí era un lujo jugar juntos Y, finalmente lo conseguimos", añade Boris.

Juntos defendieron la camiseta del Avilés en la temporada 2012-13. "Empezamos muy bien, nos llegamos a colocar líderes en Navidad", cuenta Geni, quien recuerda con alegría esa campaña. "Después de mucho tiempo de penurias con el Avilés pusimos la semilla de lo que se está viendo ahora. La gente recuperó la ilusión, solo pensaba en lo que pasaba en el campo y no en lo que rodeaba al club", rememora el avilesino. Su segunda etapa compartiendo equipo solo duró esa campaña, porque Boris al año siguiente se unió al Marino. Mientras, Geni rozó el ascenso a Segunda División, cayendo en play-off ante el Llagostera y, tras una tercera temporada mala, decidió seguir los pasos de su amigo y viajar hasta Miramar. "En el Marino estuvimos dos años juntos. Jugamos un play-off de ascenso y volvimos a disfrutar del fútbol", señala Boris. "Ya teníamos una edad y lo económico no era lo importante. El Marino tiene ese ambiente familiar que te permitía disfrutar de tu pasión, a la vez que competíamos", añade Geni, quien destaca que durante esos años pelearon contra equipos con mayor presupuesto.

Tras colgar las botas, sus vidas continúan muy unidas, ya que ambos trabajan en el colegio San Fernando, uno como profesor y otro como coordinador de fútbol. "Vivimos casi al lado", confirman. Aunque ahora quedan menos que cuando eran jóvenes "porque la familia tira mucho" mantienen la relación como el primer día. "Somos amigos desde pequeños y lo seguiremos siendo siempre. En ese alevín se creó un gran grupo que aún perdura", coinciden. Ahora, su trayectoria como futbolistas les hace merecedores de los premios del Yumay. "Que se acuerden de uno después de tantos años significa que guardan buen recuerdo de nosotros, que hemos dejado huella", sostiene Geni, algo que constata Boris. "Cuando me comentaron la idea me puse súper contento. Creo que es un premio a dos buenas carreras, no podemos estar más agradecidos", afirma. Tras años de fútbol, los dos avilesinos a los que unió el balón ahora recogen premios juntos.